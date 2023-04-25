Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау вважає, що Європейський Союз має "терміново" надати Україні боєприпаси. На його думку, блок повинен закуповувати їх "скрізь, де це можливо".

Про це повідомило “Польське радіо”.

Польський міністр наголосив, що з його думкою погоджується більшість представників ЄС. Він зазначив, що “боєприпаси для України потрібно купувати там, де їх можна швидко купити”.

“Звичайно, європейським виробникам слід надавати пріоритет, але зараз ми повинні допомогти Україні, купуючи (боєприпаси, – ред.) скрізь, де це можливо, і такої думки дотримувалася абсолютна більшість міністрів закордонних справ ЄС”, – наголосив він.

Очільник МЗС висловив надію, що країни-члени ЄС домовляться про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Міністр зробив заяву під час засідання Ради закордонних справ (FAC), яке було зосереджено на війні Росії проти України та плані дій ЄС щодо геополітичних наслідків російського вторгнення.

“Ми повинні терміново забезпечити Україну боєприпасами”, – сказав Збігнєв Рау журналістам.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель додав, що нині “ми перебуваємо в надзвичайно невідкладній ситуації”.