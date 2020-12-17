ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року

У четвер, 17 грудня, члени Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Російської Федерації на пів року у зв’язку із ситуацією в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європейського Союзу.

Зазначається, що Рада ЄС прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 31 липня 2021 року.

“Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи, що діють в цей час відносно окремих секторів російської економіки”, – йдеться в заяві.

Рішення про продовження санкцій ґрунтується на останній оцінці стану виконання Мінських угод, яка була надана на засіданні Європейської ради 10-11 грудня.

“З огляду на те, що Мінські угоди в повному обсязі не виконуються Росією, лідери ЄС одностайно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії”, – сказано у повідомленні.

Економічні санкції проти Росії були введені 31 липня 2014 року через анексію українського півострова Крим. Після цього Рада ЄС неодноразово продовжувала їх.

Уряд Росії опублікував оновлений список громадян України, щодо яких вводять спеціальні економічні санкції. До оновленого списку потрапили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікер Руслан Стефанчук, а також голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько.