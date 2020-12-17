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ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року

У четвер, 17 грудня, члени Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Російської Федерації на пів року у зв’язку із ситуацією в Україні.

Четвер, 17 грудня 2020, 15:27

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європейського Союзу.

Зазначається, що Рада ЄС прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 31 липня 2021 року.

“Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи, що діють в цей час відносно окремих секторів російської економіки”, – йдеться в заяві.

Рішення про продовження санкцій ґрунтується на останній оцінці стану виконання Мінських угод, яка була надана на засіданні Європейської ради 10-11 грудня.

“З огляду на те, що Мінські угоди в повному обсязі не виконуються Росією, лідери ЄС одностайно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії”, – сказано у повідомленні.

Економічні санкції проти Росії були введені 31 липня 2014 року через анексію українського півострова Крим. Після цього Рада ЄС неодноразово продовжувала їх.

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