ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на пів року

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради Європейського Союзу.
Зазначається, що Рада ЄС прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 31 липня 2021 року.
“Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи, що діють в цей час відносно окремих секторів російської економіки”, – йдеться в заяві.
Рішення про продовження санкцій ґрунтується на останній оцінці стану виконання Мінських угод, яка була надана на засіданні Європейської ради 10-11 грудня.
“З огляду на те, що Мінські угоди в повному обсязі не виконуються Росією, лідери ЄС одностайно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії”, – сказано у повідомленні.
Економічні санкції проти Росії були введені 31 липня 2014 року через анексію українського півострова Крим. Після цього Рада ЄС неодноразово продовжувала їх.
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