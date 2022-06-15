Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.
Природний газ будуть доставляти трубопроводом з Ізраїлю до Єгипту. Там він перероблятиметься на зріджений природний газ (СПГ). Після чого його постачатимуть до країн-членів ЄС.
Рамкова угода стане першою, що дозволяє “значний” експорт ізраїльського газу в Європу, додало Міністерство енергетики Ізраїлю. Нині деяка кількість їхнього газу вже направляється по трубопроводу на заводи на Середземноморському узбережжі Єгипту. Звідти він реекспортується до ЄС.
Ймовірно знадобиться кілька років, перш ніж експорт зможе бути значно розширений. Проте офіційні особи очікують збільшення поставок СПГ з Єгипту до Європи. Через внутрішній попит експорт газу з Єгипту обмежено, хоча країна його виробляє.
“Сьогодні Єгипет і Ізраїль взяли на себе зобов’язання поділитися нашим природним газом з Європою і допомогти в енергетичній кризі”, — заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар після підписання Меморандуму про взаєморозуміння в Каїрі.
Угода передбачає, що природний газ буде відігравати центральну роль на європейському енергетичному ринку до 2030 року. Раніше Ізраїль планував подвоїти видобуток приблизно з 20 млрд кубометрів до приблизно 40 млрд кубометрів. Найближчими роками вони розширять поточні проєкти, зокрема з запуску нових родовищ.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати побудують тимчасові елеватори поблизу кордону України. Це дозволить експортувати більше українського зерна залізничним сполученням, допоки порти України залишаються заблокованими Росією.
- Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз вже розробив та має план заміщення газу з РФ. Брюссель планує отримувати ЗПГ із США та Катару, енергію із “зелених” джерел, не виключено також перезапуск вугільних електростанцій.