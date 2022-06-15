Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.

Природний газ будуть доставляти трубопроводом з Ізраїлю до Єгипту. Там він перероблятиметься на зріджений природний газ (СПГ). Після чого його постачатимуть до країн-членів ЄС.

Рамкова угода стане першою, що дозволяє “значний” експорт ізраїльського газу в Європу, додало Міністерство енергетики Ізраїлю. Нині деяка кількість їхнього газу вже направляється по трубопроводу на заводи на Середземноморському узбережжі Єгипту. Звідти він реекспортується до ЄС.