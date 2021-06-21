42 кілометри лінії фронту на сході України тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки.

Про це у Facebook повідомив п’ятий президент та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом”, – зазначив Порошенко, підкресливши, що це вдалося зробити спільно із волонтерами.

За словами Петра Порошенка, вдалося спільно зібрати більше двох мільйонів гривень для повного оснащення 10 ОГШБр.

“Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки”, – сказав п’ятий президент.

За словами депутата Київської міської ради, ветерана війни проти російської агресії Олександра Погребиського, це обладнання – вже для третього батальйону.

“А згодом ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, що дозволяє оперативно приймати рішення на всіх рівнях

“, – сказав Погребиський.

Зазначається, що ця система дозволяє без зайвого наражання на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу.