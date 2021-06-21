Про це у Facebook повідомив п’ятий президент та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.
“42 кілометри, 10% протяжності лінії фронту, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом”, – зазначив Порошенко, підкресливши, що це вдалося зробити спільно із волонтерами.
За словами Петра Порошенка, вдалося спільно зібрати більше двох мільйонів гривень для повного оснащення 10 ОГШБр.
“Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки”, – сказав п’ятий президент.
За словами депутата Київської міської ради, ветерана війни проти російської агресії Олександра Погребиського, це обладнання – вже для третього батальйону.
“А згодом ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, що дозволяє оперативно приймати рішення на всіх рівнях
“, – сказав Погребиський.
Зазначається, що ця система дозволяє без зайвого наражання на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу.
- Раніше п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Під час переговорів йшлося про деокупацію Криму. Ще Порошенко провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.