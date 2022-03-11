Про що ж йдеться в опублікованій ЄС декларації?

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що вона увійде в історію європейської інтеграції.

Згідно з декларацією, Європейський Союз підтримуватиме українське прагнення до членства. Зазначається, що Україна належить до Європи. Однак у документі відсутні такі твердження щодо Грузії та Молдови, які подали заяви на членство після того, як це зробила Україна.

Водночас ЄС поступово буде позбуватися залежності від імпорту з Росії газу, нафти та вугілля. Зокрема Єврокомісія розробить заходи для контролювання доступності цін та резервів енергоносіїв.

Також країни-члени союзу більше інвестуватимуть у спільну оборону. Зокрема покращать мобільність військ всередині Союзу та посилять захист критичної інфраструктури.