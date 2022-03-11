Про що ж йдеться в опублікованій ЄС декларації?
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що вона увійде в історію європейської інтеграції.
Згідно з декларацією, Європейський Союз підтримуватиме українське прагнення до членства. Зазначається, що Україна належить до Європи. Однак у документі відсутні такі твердження щодо Грузії та Молдови, які подали заяви на членство після того, як це зробила Україна.
Водночас ЄС поступово буде позбуватися залежності від імпорту з Росії газу, нафти та вугілля. Зокрема Єврокомісія розробить заходи для контролювання доступності цін та резервів енергоносіїв.
Також країни-члени союзу більше інвестуватимуть у спільну оборону. Зокрема покращать мобільність військ всередині Союзу та посилять захист критичної інфраструктури.
- Раніше Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що 11 березня лідери ЄС проголосують за подвоєння фінансової допомоги для Збройних сил України. Таким чином, фінансова підтримка від ЄС перевищить суму у мільярд доларів.
- Нагадаємо, що екстрений саміт Європейського Союзу, який відбувся в ніч на 11 березня, був повністю присвячений питанню російської агресії в Україні. Також на саміті ухвалено рішення щодо заявки України на вступ до ЄС, яке видається доволі неоднозначним.