Напередодні нардеп від "Слуги народу" Євгеній Шевченко погрожував в соціальних мережах фотокореспонденту видання #Букви Яну Доброносову через знімок, зроблений під час парламентського засідання.

#Букви зібрали факти про нардепа і скандали навколо його імені.

Євгеній Шевченко, родом з міста Мелітополь (Запорізька область) раніше був відомий, як юрист і підприємець.

Він наполягає, що його ім’я саме “Євгеній”, а не “Євген”, що вважається неправильним з точки зору граматики української мови. Лінгвісти стверджують, що форма “Євгеній” – це русизм.

Як Шевченка обрали до Ради

З 2012 року він намагався пробратися до Верховної Ради. Спочатку балотувався по 75 виборчому округу, будучи безпартійним. У 2014 році він балотувався по 210 округу від партії “Воля”.

У Раду вдалося потрапити тільки в 2019 році. Спочатку про Шевченка стало відомо, як довірену особу кандидата в президенти Володимира Зеленського, а під час парламентської кампанії – мажоритарника від “Слуги народу” по округу №76. На виборах за його кандидатуру свої голоси віддали 43% виборців.

Потрапивши в Раду, Шевченко вибрав роботу в комітеті з питань економічного розвитку, очоливши підкомітет з питань промислової політики.

Шевченко не раз говорив про те, що він “людина творча” і саме робота в Парламенті дозволяє йому “творити”. Також він вважає роботу у виконавчій владі – “кліткою”.

Декларація

Що стосується декларації нардепа, то у нього є квартира на 150 квадратів в Запоріжжі і дві земельні ділянки в цій області. Також у нього є мотоцикл Honda CB 1100SAE 2016 року випуску, а у його сина – авто BMW X5 2017 року.

За 2018 рік Шевченко заробив 44 676 гривень. Його фінансові заощадження становили 82 000 доларів.

Що стосується сфери бізнесу, то Шевченко – власник компанії “Портер”, консалтингової фірми “Статус” та частки в компанії “Агросталь”.

У 2019 Шевченко заробив більше – близько 190 тисяч гривень. А накопичень в доларах стало менше на 2 тисячі.

Скандали за участю Шевченка

У жовтні 2019 року нардеп виступив в ефірі програми “Велика гра” на російському телебаченні.

На відео з першої хвилини

Тоді він вирішив “роз’яснити” особливості застосування формули Штайнмайера. На пропагандистському московському телеканалі Шевченко заявив, що резонанс навколо формули Штайнмайера був “вкиданням радикально налаштованих націоналістів, політика яких полягає у ворожості й війні”.

Незважаючи на те, що у фракції “Слуги народу” такі дії Шевченка не схвалили, він сказав, що усвідомлено погодився виступити в російському політичному шоу. Він пояснив своє рішення тим, що потрібно ходити, говорити і доводити свою позицію щодо відновлення миру в Україні навіть на російському телебаченні.

У грудні, коли на телеканалі NEWSONE говорили про 100 днів роботи Парламенту, Шевченко оцінив свою діяльність в Раді на “1” по 5-ти бальній шкалі.

Він пояснив, що така оцінка через те, що він “мало тисне своїх колег з приводу адекватності прийняття законів”.

А ось за кількістю прийнятих законів і рішень у фракції – поставив собі “5+”.

Скандальні заяви Шевченка

У світлі того, що відбувається в Білорусі, 12 серпня Шевченко висловлював думку, що в Білорусі проти результатів президентських виборів виступають молоді люди, яким “хочеться адреналіну, але не хочеться платити податки”.

Він одним з перших привітав Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах і вважає, що тільки “батько” може утримати країну і “не прогнутися під Росію”.

На телеканалі ZIK Шевченко заявляв, що конфлікт на Донбасі був штучно створений Російською Федерацією, але підставу для такого конфлікту спровокувала Україна.

Цю тему він продовжував на телеканалі “Ехо Києва” в інтерв’ю екс-регіоналці Олені Бондаренко.

Вона назвала Шевченка людиною, яка “посміла піти в розріз з думкою фракції”.

В інтерв’ю Шевченко сказав, що в останні роки українські ЗМІ “промивали мізки громадянам”, а також висловився проти “насильницької українізації”.

Шевченко в соцмережах

У 2016 році майбутній нардеп вважав за потрібне показувати – як займається спортом.

При цьому він скаржився, що “не хоче віджиматися 22 рази”.

У 2018-му Шевченко писав, що займається велоспортом.

Продовжив “тягати залізо” Шевченко і в 2019-му.

Своїм “улюбленим захопленням” Шевченко називає риболовлю.

Під час парламентської виборчої кампанії Шевченко зустрічався з бабусями, проводив зустрічі біля під’їздів, прибирав, ходив на ринок, їв в їдальні і фотографувався з усіма підряд.

Нардеп вважає себе не тільки творчим, але і людиною з почуттям гумору.

Ось який пост він опублікував 1 квітня.

“Підпис придумайте самі, в виразах не соромтеся”, – підписав політик наступне фото.

Знімків з подібними “підписами” у нього на сторінці чимало.