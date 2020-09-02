#Букви зібрали факти про нардепа і скандали навколо його імені.
Євгеній Шевченко, родом з міста Мелітополь (Запорізька область) раніше був відомий, як юрист і підприємець.
Він наполягає, що його ім’я саме “Євгеній”, а не “Євген”, що вважається неправильним з точки зору граматики української мови. Лінгвісти стверджують, що форма “Євгеній” – це русизм.
Як Шевченка обрали до Ради
З 2012 року він намагався пробратися до Верховної Ради. Спочатку балотувався по 75 виборчому округу, будучи безпартійним. У 2014 році він балотувався по 210 округу від партії “Воля”.
У Раду вдалося потрапити тільки в 2019 році. Спочатку про Шевченка стало відомо, як довірену особу кандидата в президенти Володимира Зеленського, а під час парламентської кампанії – мажоритарника від “Слуги народу” по округу №76. На виборах за його кандидатуру свої голоси віддали 43% виборців.
Потрапивши в Раду, Шевченко вибрав роботу в комітеті з питань економічного розвитку, очоливши підкомітет з питань промислової політики.
Шевченко не раз говорив про те, що він “людина творча” і саме робота в Парламенті дозволяє йому “творити”. Також він вважає роботу у виконавчій владі – “кліткою”.
Декларація
Що стосується декларації нардепа, то у нього є квартира на 150 квадратів в Запоріжжі і дві земельні ділянки в цій області. Також у нього є мотоцикл Honda CB 1100SAE 2016 року випуску, а у його сина – авто BMW X5 2017 року.
За 2018 рік Шевченко заробив 44 676 гривень. Його фінансові заощадження становили 82 000 доларів.
Що стосується сфери бізнесу, то Шевченко – власник компанії “Портер”, консалтингової фірми “Статус” та частки в компанії “Агросталь”.
У 2019 Шевченко заробив більше – близько 190 тисяч гривень. А накопичень в доларах стало менше на 2 тисячі.
Скандали за участю Шевченка
У жовтні 2019 року нардеп виступив в ефірі програми “Велика гра” на російському телебаченні.
На відео з першої хвилини
Тоді він вирішив “роз’яснити” особливості застосування формули Штайнмайера. На пропагандистському московському телеканалі Шевченко заявив, що резонанс навколо формули Штайнмайера був “вкиданням радикально налаштованих націоналістів, політика яких полягає у ворожості й війні”.
Незважаючи на те, що у фракції “Слуги народу” такі дії Шевченка не схвалили, він сказав, що усвідомлено погодився виступити в російському політичному шоу. Він пояснив своє рішення тим, що потрібно ходити, говорити і доводити свою позицію щодо відновлення миру в Україні навіть на російському телебаченні.
У грудні, коли на телеканалі NEWSONE говорили про 100 днів роботи Парламенту, Шевченко оцінив свою діяльність в Раді на “1” по 5-ти бальній шкалі.
Він пояснив, що така оцінка через те, що він “мало тисне своїх колег з приводу адекватності прийняття законів”.
А ось за кількістю прийнятих законів і рішень у фракції – поставив собі “5+”.
Скандальні заяви Шевченка
У світлі того, що відбувається в Білорусі, 12 серпня Шевченко висловлював думку, що в Білорусі проти результатів президентських виборів виступають молоді люди, яким “хочеться адреналіну, але не хочеться платити податки”.
Він одним з перших привітав Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах і вважає, що тільки “батько” може утримати країну і “не прогнутися під Росію”.
На телеканалі ZIK Шевченко заявляв, що конфлікт на Донбасі був штучно створений Російською Федерацією, але підставу для такого конфлікту спровокувала Україна.
Цю тему він продовжував на телеканалі “Ехо Києва” в інтерв’ю екс-регіоналці Олені Бондаренко.
Вона назвала Шевченка людиною, яка “посміла піти в розріз з думкою фракції”.
В інтерв’ю Шевченко сказав, що в останні роки українські ЗМІ “промивали мізки громадянам”, а також висловився проти “насильницької українізації”.
Шевченко в соцмережах
У 2016 році майбутній нардеп вважав за потрібне показувати – як займається спортом.
При цьому він скаржився, що “не хоче віджиматися 22 рази”.
У 2018-му Шевченко писав, що займається велоспортом.
Продовжив “тягати залізо” Шевченко і в 2019-му.
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З нашим державним 🇺🇦прапором я познайомився у далекому 1990 році, коли проходив службу в лавах радянської армії в місті Прилуки. Тоді ми його називали «стяг» 🇺🇦. ⠀ ⠀ Вже не пам’ятаю того місцевого хлопця, який нас с другом привів у сторічну українську хату, в якій знаходилось підпілля українського руху. Там на стіні висів здоровенний блакитно-жовтий стяг з написом – «Ще не вмерла Україна», та поручь висів великий портрет Тараса Шевченко. ⠀ ⠀ Тоді ми мріяли про державну самостійність, а через півтора року отримали незалежність. Досі вважаю, що нам не вистачає самостійності, процес державотворення триває досі. ⠀ ⠀ З Днем Прапора! P.S. На честь прапора пробіг 10 км з його кольорами на собі. В армії бігав зі значком у вигляді блакитно-жовтого стягу під комірничком. І за це міг отримати судимість, але прагнення до волі було сільнішим. #деньпрапора
Своїм “улюбленим захопленням” Шевченко називає риболовлю.
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😉Хочу рассказать вам про мое любимое увлечение – рыбалку. ⠀ Еще с самого детства я почувствовал этот особый азарт, который не угасает у меня и по сей день. ⠀ Увы из-за сильной загруженности не всегда удается насладиться природой и поймать улов, с которым так и хочется сделать крутое селфи. Но мне все же недавно выпала возможность побывать на рыбалке с моим товарищем @roman_sokha ⠀ Этим моментом я обязан поделиться с вами 🙂 А как вы проводите свободное время? Всегда ли получается вырваться из рутины?
Під час парламентської виборчої кампанії Шевченко зустрічався з бабусями, проводив зустрічі біля під’їздів, прибирав, ходив на ринок, їв в їдальні і фотографувався з усіма підряд.
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✅Кожного разу, коли зустрічаюсь з моїми виборцями, я чую постійний головний біль людей: ⠀ – проблеми з міським транспортом у Хортицькому районі – абсолютна відсутність контролю за станом придомових територій – відсутність контролю поліції за безхатчинками, які кожного дня вчиняють злочини – величезні ціни на комунальні послуги – жахлива медична система, яку потрібно змінювати і відміняти все, що натворила Уляна Супрун ⠀ З цими проблемами я сам зіштовхуюсь кожного дня. І на сьогодні все це змінити можливо.Потрібна лише ваша підтримка Зе!команди на парламентських виборах! ⠀ Зробимо їх ще раз 😉
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Сегодня провёл утренний субботник на острове Хортица, но об этом немного позже. Хочу рассказать вам про абсолютно нелепую войну за власть от команды Буряка. Все вы знаете, что неделю назад я ходил к исполняющей обязанности губернатора Елле Слепян, чтобы добиться возобновления 92-го маршрута, который по неизвестным причинам около трёх месяцев назад убрали. Благодаря слаженному диалогу и огромному желанию помочь людям, удалось договориться, чтобы 92-й все же пустили. А вчера Буряк с командой на своих каналах рассказывали, что они возобновили данный маршрут 😂 который сами же и убрали ранее.
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Дорогие избиратели, за месяц я провел около 300 встреч. ⠀ ⠀ ⠀ Наша команда записала разные проблемы, которые мы не оставим без внимания и будем заниматься их решением. ⠀ ⠀ ⠀ После избрания я не исчезну, как многие политики. Нет, наша команда другая и вы это увидите. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Конечно, так часто проводить встречи я не смогу из-за плотного графика, но периодически собирать всех во дворце спорта «Юность» – вполне можно, чтобы услышать ваши актуальные проблемы.
Нардеп вважає себе не тільки творчим, але і людиною з почуттям гумору.
Ось який пост він опублікував 1 квітня.
“Підпис придумайте самі, в виразах не соромтеся”, – підписав політик наступне фото.
Знімків з подібними “підписами” у нього на сторінці чимало.
- 1 вересня Шевченко погрожував в соціальних мережах Доброносову через фото, зроблене на засіданні парламенту. Фотограф розмістив знімок з ним на своїй сторінці в Facеbook. Нардеп не залишив це без уваги – почав висловлювати невдоволення і писати погрози в коментарях.
- Погрози на адресу фотокореспондентів видання #Букви від представників “Слуги народу” звучать не вперше. У жовтні під час голосування в парламенті нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.
- Після цього Яременко з парламентської трибуни заявив, що публікація його інтимного листування, яке він вів безпосередньо під час засідання парламенту, є кримінальним злочином, за яке журналістам загрожує від 3 до 7 років в’язниці.