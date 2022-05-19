Український кулінарний експерт, шеф-кухар, бізнесмен та телеведучий Євген Клопотенко отримав світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022 як фудблогер року.

Про це Клопотенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Клопотенка, 18 травня він відвідав Канни, де отримав світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022 як фудблогер року.

Кулінарний експерт наголосив, що знаковою є не сама премія, а те, що сторінка в Instagram про українську кухню отримала таку премію.

Це означає, що українська культура ще глибше вписується в контекст світу та що українська гастрономія офіційно перемогла на світовому рівні.

“Україна дійсно має зараз дуже багато підтримки на різних рівнях. Ледве не всю підтримку світу. Навіть на премії під час гала-вечері був збір коштів на потреби України”, — зазначив Євген Клопотенко.

Він додав, що закликав інфлуенсерів вплинути на ситуацію в Україні. На його думку, хоча вони й не можуть розповідати у своїх блогах про війну, вони можуть розповідати про Україну в контексті своїх блогів.

“Нехай тревелблогер розповідає про українські міста. Фешнблогер — про українських дизайнерів. Цього вже буде достатньо. Просто тримати інформаційно Україну у фокусі”, — зауважив шефкухар.

Як зазначив Клопотенко, усі розуміють, що українці є супернародом та синонімом сили й хоробрості. Свідченням того, що люди почали цікавитися українською культурою, є премія, яку він отримав.