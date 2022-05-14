У ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.

За перемогою українського гурту #Букви слідкували під час трансляції Eurovision Song Contest на Youtube.

Найвищий бал – 12 – Україні дали жюрі таких країн: Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва.

За результатами голосування жюрі Kalush Orchestra зайняли 4 місце.

Згідно з глядацькими голосуваннями, Україна здобула 439 балів, піднявшись у турнірній таблиці на 1 місце.

Олег Псюк подякував Європі за підтримку та присвятив цю перемогу кожному українцю. “Слава Україні!”, – вигукнув він на всю Європу.

Нагадаємо, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.

Друге місце зайняла Велика Британія.

“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.

Також після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”