За перемогою українського гурту #Букви слідкували під час трансляції Eurovision Song Contest на Youtube.
Найвищий бал – 12 – Україні дали жюрі таких країн: Польща, Молдова, Латвія, Румунія, Литва.
За результатами голосування жюрі Kalush Orchestra зайняли 4 місце.
Згідно з глядацькими голосуваннями, Україна здобула 439 балів, піднявшись у турнірній таблиці на 1 місце.
Олег Псюк подякував Європі за підтримку та присвятив цю перемогу кожному українцю. “Слава Україні!”, – вигукнув він на всю Європу.
Нагадаємо, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.
Друге місце зайняла Велика Британія.
“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.
Також після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”
- Цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” пройшов у фінал, виступивши з піснею “Stefania”. Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.
- Раніше 10 травня у місті Турин, Італія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022”. Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування пройшов у фінал.
- Нагадаємо, у фіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2022” ісландський гурт Systur закликав зі сцени до миру в Україні.