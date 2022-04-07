Європейський парламент висловив обурення у зв’язку з повідомленнями про звірства російських збройних сил і вимагає притягнути до відповідальності винних у військових злочинах.

Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту.

У резолюції, прийнятій у четвер 513 голосами, проти – 22 і 19 утрималися, євродепутати закликають до додаткових каральних заходів, включаючи “негайне повне ембарго на імпорт російських нафти, вугілля, ядерного палива та газу”.

Це має супроводжуватися планом забезпечення безпеки постачання енергоносіїв ЄС, а також стратегією “скасування санкцій у разі, якщо Росія зробить кроки до відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повністю виведе її війська з території України”.

Виключити Росію з G20 та інших багатосторонніх організацій

Наявні санкції тепер мають бути в повному обсязі та ефективно запроваджені в усьому ЄС та міжнародними союзниками ЄС у першочерговому порядку, наполягають євродепутати. Вони закликають лідерів ЄС виключити Росію з G20 та інших багатосторонніх організацій, таких як UNHRC, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО тощо.

Щоб зробити санкції більш ефективними, парламент закликає виключити російські банки з системи SWIFT, заборонити всім судам, пов’язаним з Росією, заходити в територіальні води ЄС і причалюватися в портах ЄС, а також здійснювати автомобільні вантажні перевезення з Росії та в Росію й Білорусь. Депутати Європарламенту також вимагають арешту “всіх активів, що належать російським чиновникам чи олігархам, пов’язаним з режимом Путіна, їхніх довірених осіб та підлогів, а також тих, що в Білорусі пов’язані з режимом Лукашенка”.

Вказуючи на участь Білорусі у війні в Україні, резолюція вимагає, щоб санкції проти Білорусі відображали санкції, введені проти Росії, щоб закрити будь-які лазівки, які дозволяють Путіну використовувати допомогу Лукашенка для обходу санкцій.

Поставки озброєнь мають продовжуватися та посилюватися

Депутати Європарламенту посилаються на шокуючі звірства, “які, безперечно, є воєнними злочинами”, вчинені російськими військами в Україні, зокрема в Бучі, і повне або майже повне знищення Маріуполя, Волновахи та інших міст і сіл. Вони наголошують, що винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності та закликають створити спеціальний трибунал ООН за злочини в Україні.

Парламент повторює, що поставки зброї мають продовжуватися та посилюватися, щоб дозволити Україні ефективно захищатися. Євродепутати підтримують подальшу оборонну допомогу, яку надають українським збройним силам окремо країни-члени ЄС та спільно через Європейський фонд миру.

Відзначаючи, що майже 6,5 мільйона громадян України були внутрішньо переміщеними особами, а понад 4 мільйони втекли з країни через війну, євродепутати закликають створити безпечні гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів, які рятуються від бомбардувань, а також підсилити мережі гуманітарної допомоги ЄС в Україні.

Вони засуджують російську риторику, натякаючи на те, що вони потенційно можуть вдатися до застосування зброї масового знищення, і наголошують, що будь-яке таке розгортання матиме найтяжчі наслідки.