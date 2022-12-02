Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської комісії.

“Європейська комісія сьогодні висуває пропозицію гармонізувати кримінальні злочини та покарання за порушення санкцій ЄС. Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання санкцій ЄС. Пропозиція Єврокомісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення санкцій у всіх державах-членах”, – йдеться у заяві.

А також зазначається, що реалізація санкцій ЄС після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну показує складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури. Запропонована директива встановить однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах ЄС. Відтак, це закриє юридичні обхідні шляхи та посилить стримуючий ефект порушення санкцій ЄС.

Основні елементи пропозиції включають список кримінальних правопорушень, які порушують санкції ЄС, як-от: надання коштів або економічних ресурсів доступним або на користь визначеної особи, організації чи органу; не заморожування цих коштів; надання можливості на в’їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду через територію держави-члена; здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС; торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено; забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена; надання інших заборонених або обмежених послуг, таких як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

Залежно від правопорушення окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі. Для компаній штраф може становитиме 5% від загального світового обороту.

Тепер цю пропозицію обговорюватиме Європейський парламент і Рада в межах звичайної спільної законодавчої процедури.

У повідомленні нагадали, що з початку широкомасштабної війни Росії проти України, Європейський Союз запровадив низку санкцій проти російських і білоруських фізичних осіб і компаній. Реалізація обмежувальних заходів ЄС демонструє складність ідентифікації активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через складні юридичні та фінансові структури. Наприклад, шляхом передачі права власності на санкційне майно третій стороні, яка не потрапила під санкції.

Їм допомагають обхідні шляхи, які все ще існують, оскільки положення кримінального законодавства про порушення санкцій ЄС відрізняються в країнах-членах. Непослідовне застосування санкцій підриває здатність Європейського Союзу говорити “єдиним голосом”.

У травні 2022 року Єврокомісія запропонувала додати порушення санкцій ЄС до списку злочинів ЄС. Водночас Єврокомісія запропонувала нові посилені правила щодо повернення та конфіскації активів, які також сприятимуть реалізації санкцій ЄС.

“Після ухвалення 28 листопада рішення Ради, що визначає порушення санкцій ЄС як сферу серйозного злочину, Єврокомісія зараз висуває цю пропозицію щодо директиви про порушення санкцій Європейського Союзу, як другий крок”, – зазначається у заяві.