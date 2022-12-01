Державний секретаріат з економіки Швейцарії (SECO) заявив, що країна заморозила російські фінансові активи на суму у понад 7 мільярдів доларів.

Про це інформує CNN.

Так, загальна сума конфіскованих фінансових активів з початку війни в Україні станом на 25 листопада становить 7,89 мільярда доларів США.

Окрім того, у Швейцарії арештували 15 об’єктів нерухомості, які приписуються підсанкційним росіянам.

У відповідь на військову агресію РФ проти Україні Федеральна рада Швейцарії порушила традицію нейтралітету та ухвалила санкції Європейського Союзу проти країни-агресорки.

Швейцарія також заявила, що буде прагнути до тісніших зв’язків з НАТО та Європейським Союзом, щоб зміцнити свій “оборонний потенціал” на тлі розв’язаної РФ війни.

Так, Збройні сили Швейцарії провели найбільші за останні тридцять років військові навчання з відображення зовнішньої агресії. Маневри відбувались під назвою “Пілум 22”. Керівник Рене Веллінгер зазначив, що за підсумками навчань армійці “набули цінного реального досвіду”.

Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель пообіцяв зробити все можливе, щоб Москва заплатила за відновлення України, за ті руйнування, що спричинила країна-агресорка повномасштабним наступом.