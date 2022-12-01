Про це інформує CNN.
Так, загальна сума конфіскованих фінансових активів з початку війни в Україні станом на 25 листопада становить 7,89 мільярда доларів США.
Окрім того, у Швейцарії арештували 15 об’єктів нерухомості, які приписуються підсанкційним росіянам.
У відповідь на військову агресію РФ проти Україні Федеральна рада Швейцарії порушила традицію нейтралітету та ухвалила санкції Європейського Союзу проти країни-агресорки.
Швейцарія також заявила, що буде прагнути до тісніших зв’язків з НАТО та Європейським Союзом, щоб зміцнити свій “оборонний потенціал” на тлі розв’язаної РФ війни.
Так, Збройні сили Швейцарії провели найбільші за останні тридцять років військові навчання з відображення зовнішньої агресії. Маневри відбувались під назвою “Пілум 22”. Керівник Рене Веллінгер зазначив, що за підсумками навчань армійці “набули цінного реального досвіду”.
Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель пообіцяв зробити все можливе, щоб Москва заплатила за відновлення України, за ті руйнування, що спричинила країна-агресорка повномасштабним наступом.
- Невдачі Росії у війні проти меншого сусіда – України – продемонстрували слабкість президента РФ Володимира Путіна перед іншими пострадянськими країнами, зокрема країнами Центральної Азії, які Москва довгий час розглядала як частину своєї законної сфери впливу.
- Росіяни завдали збитків довкіллю Україні на понад 1,35 трлн гривень. Внаслідок дій окупантів вже постраждала третина лісового фонду.
- В ООН закликали світову спільноту до солідарності для подолання руйнівних наслідків війни РФ проти України.
- Ще у травні Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.