Європейська Комісія запропонувала додати порушення санкцій Євросоюзу до списку кримінальних злочинів. Зокрема недотримання тих, що накладені ЄС на Росію.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Комісія хоче долучити до переліку кримінальних злочинів участь у діях або діяльності, які спрямовані на прямий чи опосередкований обхід санкцій, наприклад, шляхом приховування активів.

Також пропонується додати відмову від замороження активів, які належать, утримуються чи контролюються підсанкційною особою чи організацією. У заяві йдеться й про торгівлю: імпорт чи експорт товарів, на які поширюються заборони.

Згодом, як країни-члени союзу погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення переліку злочинів, Комісія представить законодавчу пропозицію.

“Санкції ЄС потрібно поважати, а тих, хто намагається їх обійти, карати. Порушення санкцій ЄС є серйозним злочином і має мати серйозні наслідки. Щоб це встановити, нам потрібні загальноєвропейські правила. Як Союз ми відстоюємо наші цінності, і ми повинні змусити тих, хто підтримує військову машину Путіна, заплатити за це ціну”, — сказала віцепрезидентка з питань цінностей та прозорості Віра Йоурова.