Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі каналу Україна24.

“За завданням, очевидно – ГРУ Генштабу ЗС РФ, ця людина (Андрій Пальчевський, – ред.) приїхала у 2000-х до Києва, тут під нього відкрили фірму “Євролаб”, яка займалася, як кажуть, збором розвідувальної документації пов’язаної з аналізами української еліти. І ця людина спокійно веде агітацію в мери Києва, ця людина ніким не перевіряється і ніяких розслідувань із цього приводу з боку воюючої з Росією держави як і раніше немає”, – наголошує Гордон.

Також журналіст додав, що “Євролаб” є цінним джерелом інформації для зарубіжних спецслужб. У цій лабораторії здають аналізи всі представники еліти України. “Євролаб” зберігає інформацію про те, у кого з впливових українців є важкі хвороби, які приховуються.

“Краще для розвідувального збору інформації нічого немає, тому що в “Євролабі” здає аналізи українська еліта, і співробітники зарубіжних розвідок можуть знати хто хворіє на сифіліс, у кого СНІД, хто є геєм, у кого які дружини, чоловіки, у кого який стан здоров’я. На цьому можна нескінченно вербувати людей і так далі”, – додав Гордон.