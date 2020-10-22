Вже 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, на яких українці вибиратимуть мерів міст. За посаду міського голови Києва боротимуться 20 кандидатів, серед яких і досвідчені політики, журналісти, телеведучі, підприємці та навіть Instagram-блогери. Разом із виборами мера пройдуть і вибори до Київради.

У матеріалі #Букв читайте, що відомо про основних кандидатів на посаду міського голови Києва.

Нагадаємо, що виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Віталій Кличко

Чинний мер Києва, він обіймає посаду голови Київської міської державної адміністрації з 2014 року і буде балотуватися на цей пост утретє.

Віталій Кличко – боксер зі світовим ім’ям, чемпіон в суперважкій вазі. Свою спортивну кар’єру завершив у 2013 році.

У 2006 році Кличко почав політичну кар’єру і став балотувався до Київради і Верховної Ради, як глава партії “Пора-ПРП”. У підсумку він очолив фракцію в Київській міській раді. У лютому 2011 року фракція Блоку Кличка в Київраді була перейменована у фракцію “УДАР Віталія Кличка”. У квітні 2010 року Віталій Кличко очолив політичну партію “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)”. У 2012 році “УДАР” пройшов до Верховної Ради.

Кличко балотувався в мери Києва в 2006, 2008 роках. Отримав цей пост в 2014-му під час дострокових виборів. У 2015-му повторно балотувався на посаду міського голови і знову здобув перемогу. У другому турі він обійшов Борислава Березу.

18 вересня партія “УДАР” офіційно висунула Кличка кандидатом на посаду столичного міського голови.

Ірина Верещук

Її висунули кандидатом у мери Києва за результатами праймеріз “Слуги народу”, які відбулися 16 липня.

На парламентських виборах 2019 року Ірина Верещук пройшла до Верховної Ради IX скликання за списком партії “Слуга народу”, №29. Зараз вона член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

4 вересня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Верещук представником уряду у Верховній Раді. 15 листопада 2019 року вона звільнилася з цієї посади.

6 липня 2020 року в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV Ірина Верещук, пославшись на фейк 6-річної давнини, запитала п’ятого президента України Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії Путіна. Пізніше Ірина Верещук після прямого ефіру програми “Свобода слова” визнала, що свідомо використовувала цю інформацію.

Сергій Притула

Шоумен, телеведучий та волонтер Сергій Притула йде в мери Києва від партії “Голос”. Він брав участь у парламентських виборах 2019 року від “Голосу” під №30, але не пройшов до Верховної Ради.

Серед найпопулярніших його проєктів – “Вар’яти Шоу”, “Файна Юкрайна”. Був резидентом “Comedy Club UA”, працював ведучим розважальних програм на “Новому каналі”. Також працював телеведучим національних відбіркових турів на “Євробачення”.

У вересні в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” Притула запропонував Ірині Верещук зняти кандидатуру на його користь.

Олексій Кучеренко

Кандидат на посаду мера від партії “Батьківщина”. Наразі він є депутатом Верховної Ради IX скликання. У 2000-2001 роках очолював Запорізьку ОДА, обіймав посаду міністра з питань житлово-комунального господарства в 2007-2010 рр.

Є засновником і головою громадської організації “Спілка власників житла”, один із засновників організації “Тарифна мобілізація”.

У Парламенті є першим заступником голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Андрій Іллєнко

Андрій Іллєнко йде на вибори мера Києва від ВО “Свобода”. Народний депутат VII і VIIІ скликань по мажоритарному округу №215 (Київ). Заступник київського голови ВО “Свобода”.

Народився Андрій Іллєнко в 1987 році в родині кінорежисера Юрія Іллєнка та актриси Людмили Єфименко. У нього є старший брат – Філіп – який також є представником ВО “Свобода”.

У 2018 року Андрій Іллєнко потрапив до списку громадян України, проти яких Росія ввела санкції.

Микола Томенко

Микола Томенко балотується від Громадського руху “Рідна країна”, який очолює з 2016 року. Депутат Верховної Ради IV-VIII скликань, віце-прем’єр з гуманітарних питань в уряді Юлії Тимошенко в 2005 році, віце-спікер парламенту в 2007-му і 2008-2012 роках. Був позаштатним радником президента Петра Порошенка в 2014-2015 роках.

У 2014 році пройшов до Верховної Ради від БПП “Солідарність”, очолив комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вийшов з фракції БПП у 2016 році.

Борислав Береза

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Борислав Береза балотується в мери Києва вдруге, а до Київради веде свою “ЕкоПартію”. На виборах 2015 року Береза поступився Віталію Кличку, посівши друге місце з 32,3% голосами. У 2014 році очолював інформаційний відділ “Правого сектора”, був активним учасником Революції Гідності. з 2014-го по 2019 – народний депутат Верховної Ради VIII скликання.

Був обраний членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Єгор Фірсов

Єгор Фірсов – кандидат від партії “Екологічна альтернатива”. Народний депутат від “Солідарності” в 2014-2016. Виконував обов’язки голови Держекоінспекції України в 2019-2020 роках.

З 2011 року член партії “УДАР” Віталія Кличка, в 2011-2012 роках – помічник нардепа Ірини Геращенко. Організатор Автомайдану в Донецькій області. Один з координаторів Комітету патріотичних сил Донбасу.

У 2014 році пройшов до Верховної Ради VIII скликання від БПП “Солідарність”. У 2016 році вийшов з фракції, звинувативши лідерів політсили в “корупційної діяльності”.

У травні 2018 року лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко і лідер партії “Альтернатива” Єгор Фірсов оголосили про злиття своїх політичних сил. 21 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Єгора Фірсова тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної екологічної інспекції.

Сергій Шахов

Сергій Шахов йде на вибори від “Нашого краю”. Депутат Верховної Ради VIII і IX скликань.

У березні 2006 р. Сергія Шахова обрали депутатом Луганської обласної ради п’ятого скликання. 17 липня 2016 року на проміжних виборах до Верховної Ради пройшов Шахов. 7 лютого 2017 року Сергій Шахов вступив до депутатської групи “Воля народу”. У Парламенті 9 скликання Шахов є членом депутатської групи “Довіра”.

У 2018 році Шахов під час програми “Разом” в ефірі телеканалу “Прямий” побився з народним депутатом від “Радикальної партії” Ігорем Мосійчуком. А ще облив ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова водою.

Олександр Попов

Кандидат від “Опозиційною платформи – За життя”. Попов був головою Київської міської державної адміністрації з 16 листопада 2010 року по 14 грудня 2013-го. Його відсторонили від посади через звинувачення у відповідальності за силовий розгін мітингувальників на Майдані Незалежності.

Під час перебування Олександра Попова на посаді голови КМДА (2010-14 рр.) була введена 10%-а знижка на квартплату за умови її своєчасної оплати.

Олександр Омельченко

Кандидат у мери від партії “Єдність”. У 1996-му став головою КМДА. Перший раз був обраний мером Києва в 1999 році, займав пост до 2006 року, був президентом Асоціації міст України. Нардеп VI скликання від “Нашої України – Народної самооборони”. Очолював комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Андрій Пальчевський

Пальчевський висувається від власної партії “Перемога Пальчевського”. Засновник клініки “Євролаб”, громадський діяч, телеведучий. У 2010 році обіймав посаду заступника голови Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Під час інтерв’ю Українській службі BBC агресивно відреагував на наведений журналісткою його вислів про возз’єднання України й РФ, сказаний на російському ТБ.

Сергій Гусовський

Гусовський балотується від партії “За майбутнє”. Київський ресторатор, депутат міськради з 2014 року. У 2015 році балотувався на посаду мера Києва, набравши 7,7 % голосів. У вересні 2018 року, через скандал із виділенням землі сім’ї однопартійця, Гусовського та ще трьох депутатів виключили з партії “Самопоміч”.

Безуспішно балотувався в народні депутати на дострокових парламентских виборах 2019 як самовисуванець по округу №212 Києва.

З 2001 року займається ресторанним бізнесом, є співвласником мережі київських закладів “Ресторани Гусовського” (Osteria Pantagruel, Napulе, O’Cafe, Шоті).

Михайло Поживанов

Кандидат у мери від Радикальної партії. Голова громадської організації “Фонд муніципальних реформ “Магдебурзьке право”.

У 2002-2005 був заступником голови КМДА і мера Києва Олександра Омельченка. З квітня 2005 по травень 2006 рр. – народний депутат IV скликання від блоку Віктора Ющенка “Наша Україна”. Обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. 2006-2007 рр. – народний депутат V скликання від блоку “Наша Україна”. З грудня 2008 по березень 2010 рр. – заступник міністра економіки Богдана Данилишина. У 2010-2014 рр. працював в девелоперській компанії EYEMAXX Real Estate AG (Австрія).

У 2017 році Михайло Поживанов став членом Аграрної партії України.

Ігор Смешко

Ігор Смешко йде в мери Києва від партії “Сила і честь”.

У 1992-1995 роках Смешко – військовий аташе з питань оборони України в США, в 2000-2001 працював в Швейцарії постійним представником Міноборони, військовим аташе при посольстві України. З 1997 по 2000 обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони, в 2002-2003 – заступник секретаря РНБО. У 2003-2005 Ігор Смешко був головою СБУ. Звільнений з військової служби в 2005 році в званні генерал-полковника.

У 2019 на виборах президента він набрав 1,14 мільйона голосів (6,04%) і посів шосте місце.

Максим Гольдарб

Самовисуванець. З 2019 року лідер партії “Союз лівих сил”, активіст, телеведучий, автор громадської організації “Громадський аудит”. Головний аудитор Міністерства оборони України в 2013 році. На каналі NewsOne вів передачу “Суб’єктивні підсумки”.

Діана Гранцева

Самовисування.

У 2005—2009 рр. працювала у банківській сфері, входила до робочих груп проєктів: – TACIS з реформування банківського сектору України. З 2015 року працює у сфері житлово-комунального господарства. Голова Національної Української Асоціації житла. Навчалася в Женевському інституты міжнародних відносин та розвитку.

Юрій Левченко

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії “Народовладдя”, лідером якої є. Нардеп VIII скликання, депутат міськради Києва в 2014 році, депутат Вишгородської райради в 2010-2014 рр.

Віктор Петрук

Кандидат від партії “Громадянський рух “Хвиля”. Громадський активіст, підприємець. Раніше – головний спеціаліст Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Олена Філонова

Самовисування.

Олена Філонова брала участь в телепроєктах: “Хто проти блондинок?”, “Я — герой”, “Співай, якщо зможеш”, “Зроби мені смішно”, “Пакуй валізи”, “Піраньї”. Вона також була ведучою 9−11 сезонів “Ревізора”.

Філонова популярний б’юті-блогер в Instagram, де у неї понад 700 тис. підписників.

Нагадаємо, що цьогорічні місцеві вибори проходитимуть із урахуванням нового поділу на райони.