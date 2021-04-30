Про це повідомляють #Букви.
У четвер, 29 квітня, Європарламент ухвалив резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.
У п’ятницю, 30 квітня, МЗС РФ ввело санкції проти офіційних осіб ЄС, називаючи це реакцією на введені Радою ЄС в березні санкції. До списку тих, кому заборонено в’їзд до РФ потрапили:
- Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
- Іварс Аболішин, голова Нацради Латвії з електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
- Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
- Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
- Вера Йоурова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.
Сассолі, коментуючи це, зазначив, що підозрював, що його не вітають в Кремлі.
“Жодні санкції та залякування не зупинять Європарламент або мене дій для захисту прав людини, свободи та демократії. Погрози не змусять замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди”, — заявив він.
- Нагадаємо, 22 березня Європейський Союз затвердив санкції проти 11 осіб і чотирьох компаній — з Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Південного Судану та Лівії за порушення прав людини.
- Перед цим Євросоюз запровадив санкції проти офіційних осіб РФ через переслідування Навального.