Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти очільника Європарламенту Давида Сассолі. Він заявив, що це не змусить ЄП мовчати про злочини РФ.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 29 квітня, Європарламент ухвалив резолюцію проти Російської Федерації, у якій закликав зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити державу від платіжної системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів у разі вторгнення в Україну.

У п’ятницю, 30 квітня, МЗС РФ ввело санкції проти офіційних осіб ЄС, називаючи це реакцією на введені Радою ЄС в березні санкції. До списку тих, кому заборонено в’їзд до РФ потрапили:

Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;

Іварс Аболішин, голова Нацради Латвії з електронних ЗМІ;

Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;

Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;

Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;

Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;

Вера Йоурова, заступниця голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.

Сассолі, коментуючи це, зазначив, що підозрював, що його не вітають в Кремлі.

“Жодні санкції та залякування не зупинять Європарламент або мене дій для захисту прав людини, свободи та демократії. Погрози не змусять замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди”, — заявив він.