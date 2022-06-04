Українська партія "Європейська солідарність" виступила за скасування військового збору для бійців, що знаходяться на передовій.

Про це повідомляється на сайті української політичної партії “Європейська солідарність”.

Відомо, що законопроєкт № 7432 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану” вже зареєстровано у ВР.

Як зазначив народний депутат Володимир Ар’єв, часто військові, що знаходяться на передовій питають про доцільність військового збору.

“Це питання я часто чув від бійців, які стоять на передовій. Хлопцям не те, щоби шкода — прикро. З тих, хто ризикує життям заради України, могли би й не знімати ці 1,5 %”, — зауважує Ар’єв.

За його словами, проєкт закону передбачає скасування військового збору на період дії воєнного стану. Нардеп висловив сподівання щодо якомогашвидшого підтримання монобільшістю та іншими фракціями законодавчої ініціативи.