Про це повідомляється на сайті української політичної партії “Європейська солідарність”.
Відомо, що законопроєкт № 7432 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану” вже зареєстровано у ВР.
Як зазначив народний депутат Володимир Ар’єв, часто військові, що знаходяться на передовій питають про доцільність військового збору.
“Це питання я часто чув від бійців, які стоять на передовій. Хлопцям не те, щоби шкода — прикро. З тих, хто ризикує життям заради України, могли би й не знімати ці 1,5 %”, — зауважує Ар’єв.
За його словами, проєкт закону передбачає скасування військового збору на період дії воєнного стану. Нардеп висловив сподівання щодо якомогашвидшого підтримання монобільшістю та іншими фракціями законодавчої ініціативи.
- Раніше Ірина Геращенко розкритикувала візит Овсяннікової до Одеси.
- Також вона вважає неприйнятним надання українського громадянства Невзорову.