Все більше країн-членів НАТО підтримують спрощений вступ України до Альянсу, що збільшує ймовірність того, що ця пропозиція стане офіційною під час великої зустрічі наступного місяця.

Джерело: Politico

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у приватному порядку запропонував союзникам погодитися, що Україна може приєднатися до НАТО після війни, не дотримуючись Плану дій щодо членства (ПДЧ), який є серією військових і демократичних реформ, які країна-претендент має здійснити перед вступом.

Усунення перешкод щодо ПДЧ пришвидшує спробу України стати союзником, але не дає жодних часових меж чи гарантій того, що Київ врешті-решт отримає одностайне схвалення свого членства.

Це не відповідає бажанням України приєднатися негайно, але йде далі в напрямку їхнього втілення в життя.

Президент США Джо Байден “відкритий” до плану і сказав про це Столтенбергу під час їхньої дискусії у Вашингтоні 13 червня. Будучи найважливішим членом НАТО, підтримка США має велике значення для відмови від вимог ПДЧ під час липневого саміту альянсу у Литві.

“Якщо це те, чого Америка дійсно, дійсно, дійсно хоче, вони зазвичай можуть отримати це”, — сказав посадовець із країни НАТО, який, як і сім інших посадовців НАТО та держав-членів, спілкувались на умовах анонімності.

“Сподіваюся, що ця ідея, висунута Столтенбергом, повинна бути погоджена в Альянсі”, — сказав інший офіційний представник НАТО.

Офіційний представник НАТО також зазначив, що “здається, є місце для посадки” в альянсі для цієї пропозиції.

Імпульс для посилення шляху України до членства почався в травні, коли президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Києву потрібні гарантії безпеки та ознаки того, що він може колись приєднатися до НАТО.

“Якщо ми хочемо міцного миру і хочемо заслуговувати довіри до України, ми повинні включити її в архітектуру безпеки”, — сказав він під час конференції в Словаччині.

Його зауваження чітко показали, що Франція, яка історично чинила опір крокам, які порушили б зв’язки з Росією, була більш відкритою для варіантів, які колись викликали розбіжності.

Високопоставлений дипломат зі Східної Європи заявив напередодні, що пропозиція скасувати необхідність ПДЧ, “якщо вона буде запропонована, є хорошою. Ми б підтримали”.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також був оптимістичним. “З’являється все більше ознак того, що всі зможуть погодитися з цим”, – сказав він журналістам додавши: “Я був би відкритий для цього”.

Тим часом дипломат із північної Європи наголосив, що скасування ПДЧ “може бути” одним із кількох компонентів політичного пакета, запропонованого Україні у Вільнюсі, разом із “ймовірними двосторонніми гарантіями безпеки”, але що “обговорення розпочнуться наступного тижня”.

Проте є й камені спотикання.

Члени Східної Європи хочуть, щоб Україна мала чіткий, неминучий післявоєнний шлях до членства. Але деякі південні європейці побоюються, що зняття бар’єра ПДЧ ще більше розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни та ускладнить відновлення зв’язків з Кремлем після війни.

Низка центральних і східних союзників, ймовірно, наполягатимуть на ще твердішому політичному жесті до України перед Вільнюсом. “Це один важливий крок у цьому процесі, але не єдиний”, — сказав один високопоставлений центральноєвропейський дипломат.

Є також проблема Угорщини та Туреччини, яким “незручно” просувати Україну на шляху членства, сказав перший посадовець країни НАТО. У Вільнюсі “це буде не так просто”.

Однак низка офіційних осіб зазначає, що Альянс загалом відкритий до такого підходу. Високопоставлений дипломат із Західної Європи сказав, що вони “сподіваються”, що скасування ПДЧ буде достатнім для інших союзників. За словами дипломата, Вашингтон “усвідомлює проблеми управління”, і це “повинно заспокоїти всіх”.

Інший посадовець із країни НАТО сказав: “Це підтримується, але все ще обговорюється”.

Називаючи шанси на досягнення консенсусу щодо скасування ПДЧ “ймовірними” після відкритості Байдена щодо плану, той же чиновник сказав, що “загалом більше країн підтримують більш активну позицію щодо України, ніж адміністрація, можливо, очікувала спочатку”.

Деякі експерти не впевнені, що практично дає Україні усунення перешкод ПДЧ.

“Це корисно, лише якщо є зобов’язання та розклад альтернативи: негайне членство в НАТО після закінчення бойових дій. Інакше це просто усуває гіпотетичну перешкоду на шляху до майбутнього, про яке ще ніхто не зобов’язувався”, – сказала Ліана Фікс з Ради з міжнародних відносин.

Джош Шиффрінсон з Інституту Като також стверджує, що це робить нинішню ситуацію в Україні більш небезпечною.

“Ми зменшуємо мотиви Росії згортати нинішню війну, надаючи їй сильні стимули брати участь у превентивній війні, якщо буде виглядати, що НАТО прискорює членство України після нинішнього конфлікту”, — сказав він.

Але офіційні особи США та союзників по НАТО кажуть, що розмова про членство розпочнеться лише після завершення війни України з Росією. Тоді можна буде оцінити український суверенітет і склад уряду в Києві. Країні все одно доведеться розпочати серйозні демократичні реформи, зокрема позбавити Україну від корупції, яка десятиліттями мучила її уряд.

Столтенберг повторив свою позицію в п’ятницю, що “всі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО”.

“Ми збираємося обговорювати не запрошення на Вільнюському саміті, а те, як ми можемо наблизити Україну до НАТО, – сказав глава Альянсу, – і я впевнений, що ми знайдемо гарне рішення”.