В Євросоюзі розглядають питання заборони транзиту багатьох товарів через РФ. Ідею пояснюють як прагнення посилити дотримання вже запроваджених санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Заборона транзиту поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів, але не всі товари будуть заборонені для перевезення через Росію на шляху до третіх країн”, – йдеться в повідомленні.

Видання наголосило, що до Росії постачають передові чіпи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, через треті країни, як-от Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Країни як Фінляндія та Естонія спостерігають сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії. Надалі товари часто йдуть транзитом через РФ. Деякі з цих товарів залишаються в Росії або реекспортуються з третіх країн до РФ.

Ймовірно новий пакет санкцій може бути спрямований проти танкерів і суден. Йдеться про ті, які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їхнє переміщення.