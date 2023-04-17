Про це повідомило Spiegel.
Видання згадало про Вірменію, яка останніми двома роками, в чотири рази збільшила експорт до Росії приблизно до 2,5 мільярдів доларів. Раніше країна здебільшого закуповувала фрукти, горіхи, вино й коньяк торгової марки “Арарат”, але за останній рік Вірменія почала активно експортувати високотехнологічні і промислові товари усіх видів.
Протягом минулого року країна поставила до російського ринку електронного обладнання на 460 мільйонів доларів, а продажі техніки збільшилися з 14 млн доларів до 158 млн доларів. У грудні 2022 року експортні доходи німецьких компаній від вірменського бізнесу стали на 287% вищими за середній показник за 2018-2020 років.
Також Казахстан став купувати на 210% більше порівняно із середнім показником за 2018–2020 роки. У Киргизстані приріст становить аж 1157%.
Утім представники німецького бізнесу вбачають ще одну причину торгового буму. Наприклад, багато німецьких компаній використовували Росію як центр збуту, звідки товари доставляли в Єреван і Астану. Через санкції це вже неможливо, тому постачання може здійснюватися напряму в ці країни.
Ще до вищезгаданих країн масово мігрували росіяни, що також може стати причиною збільшення товарообігу.
Утім видання вважає, що настільки великий бум навряд чи відбувся через останні дві причини.
- Попри санкції Заходу, експорт нафти з Росії зріс до рівня, який був останніми місяцями перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
- Уряд Німеччини на тлі російської збройної агресії проти України виступив за введення санкцій Європейського Союзу проти атомної промисловості Росії.
- Туреччина закуповує у великих обсягах російське дизельне пальне, яке члени ЄС не можуть придбати через санкції проти РФ. У березні цей імпорт досяг найвищого рівня за останні сім років,