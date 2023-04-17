У Німеччині зафіксували, що сусідні з Росією країни стали закуповувати більше товарів. Ймовірно, завдяки німецькій продукції вони обходять західні санкції та продають її Москві.

Про це повідомило Spiegel.

Видання згадало про Вірменію, яка останніми двома роками, в чотири рази збільшила експорт до Росії приблизно до 2,5 мільярдів доларів. Раніше країна здебільшого закуповувала фрукти, горіхи, вино й коньяк торгової марки “Арарат”, але за останній рік Вірменія почала активно експортувати високотехнологічні і промислові товари усіх видів.

Протягом минулого року країна поставила до російського ринку електронного обладнання на 460 мільйонів доларів, а продажі техніки збільшилися з 14 млн доларів до 158 млн доларів. У грудні 2022 року експортні доходи німецьких компаній від вірменського бізнесу стали на 287% вищими за середній показник за 2018-2020 років.

Також Казахстан став купувати на 210% більше порівняно із середнім показником за 2018–2020 роки. У Киргизстані приріст становить аж 1157%.

Аналітики Європейського банку реконструкції (ЄБРР) заявили про “Євразійський обхідний шлях” через величезні зміни в торговельних потоках.

Утім представники німецького бізнесу вбачають ще одну причину торгового буму. Наприклад, багато німецьких компаній використовували Росію як центр збуту, звідки товари доставляли в Єреван і Астану. Через санкції це вже неможливо, тому постачання може здійснюватися напряму в ці країни.

Ще до вищезгаданих країн масово мігрували росіяни, що також може стати причиною збільшення товарообігу.

Утім видання вважає, що настільки великий бум навряд чи відбувся через останні дві причини.