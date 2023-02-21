Про це повідомило Space.com.

Об’єкт знаходиться в сузір’ї південної півкулі неба Заєць. Екзопланета розташована за 87,5 світлового року від Землі.

Астрономи зазначали, що вона є найлегшою з усіх, виявлених на сьогодні у Всесвіті.

Зірка AF Leporis майже така ж масивна й гаряча, як і Сонце. Утім, екзопланета є набагато молодшою за Сонце. Космічному об’єкту близько 24 мільйонів років. У такий спосіб екзопланета приблизно у 200 разів молодша за Землю.

Астрономів особливо цікавить молодий вік AF Leporis та її планетна система. Їхнє вивчення може надати важливу інформацію про еволюцію Сонячної системи.