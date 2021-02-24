Партія "Європейська Солідарність" обійшла "Опозиційну платформу – За життя" у рейтингу політичних сил.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 22-23 лютого 2021 року.

За даними соціологів, на першому місці у парламентському рейтингу зараз знаходиться пропрезидентська партія “Слуга народу”, яку готові підтримати на виборах 19,7% (серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Порівняно з даними опитування групи “Рейтинг” від 2-3 лютого 2021 року рівень підтримки “Слуги народу” дещо зріс (на початку лютого складав 18,6%, зростання склало 1,1%).

На друге місце у рейтингу вийшла партія “Європейська Солідарність”, яку готові підтримати 16,2% респондентів. Порівняно з початком лютого рівень підтримки партії зріс із 15,2 до 16,2%.

Рейтинг партії “Опозиційна платформа – За життя” навпаки знизився й зараз становить 14,2%. На початку лютого рейтинг ОПЗЖ складав 18,9%, й ця партія тоді перебувала на першому місці, а зараз опустилася на третє.

Партію “Батьківщина” готові підтримати 12,0% опитаних, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 5,1%, Радикальну партію Олега Ляшка – 4,9%, партію “Сила і честь” – 4,4%, партію “Свобода” – 3,8%, партію “Голос” – 3,3%, партію “УДАР” – 3,2%, “За майбутнє” – 2,8%.

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.