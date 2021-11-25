Комітет EMA (Європейське агентство з лікарських препаратів) з ліків рекомендував застосування вакцини COVID-19 Comirnaty (BioNTech та Pfizer) для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляється на сайті EMA.

Цю вакцину вже схвалили для вакцинації дітей віком від 12 років.

Доза вакцини Comirnaty для дітей віком від 5 до 11 років буде нижчою, ніж для дітей віком від 12 років і старше – 10 мкг у порівнянні з 30 мкг. У молодшій віковій групі також робитимуть дві ін’єкції з інтервалом у три тижні.

Основне дослідження за участю дітей віком від 5 до 11 років показало, що імунна відповідь на Comirnaty у нижчій дозі (10 мкг) у цій віковій групі була порівнянна з імунною відповіддю на вищу дозу (30 мкг) у віці від 16 до 25 років.

Дослідження проводилося за участю 2000 дітей віком від 5 до 11 років, які не мали ознак попередньої інфекції. Ці діти отримували вакцину чи плацебо. З 1305 дітей, які отримали вакцину, у трьох розвинувся COVID-19. Також хвороба розвинулася у 16 із 663 дітей, які отримували плацебо.

Відповідно до проведеного дослідження, ефективність Pfizer для цієї вікової групи показала 90,7% у запобіганні симптоматичного COVID-19 (хоча попередній показник становив від 67,7% до 98,3%).

Здебільшого побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років аналогічні до побічних ефектів у людей віком 12 років і старше. Серед них біль у місці ін’єкції, втома, головний біль, почервоніння та припухлість у місці ін’єкції, м’язовий біль та озноб. Зазвичай, все минає через кілька днів після вакцинації.