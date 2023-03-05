В Євросоюзі готують місію, аби зміцнити сектор безпеки Молдови. Вона може розпочати роботу вже влітку.

Про це повідомило Welt am Sonntag.

Наприкінці січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку. Вже цього місяця мають завершити роботу над концепцією управління кризою над якою працює Європейська служба зовнішніх дій (EEAS).

Нині експерти зовнішньополітичної служби Євросоюзу розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії. Пізніше їх мають одностайно ухвалити уряди країн ЄС.

За словами дипломата ЄС, знайомого з ходом переговорів, бажання направити цивільну місію до Молдови є. Прихильниками проєкту виступили Німеччина, а також Польща, країни Балтії, Швеція, Чехія, Португалія, Румунія та Данія.

Молдову будуть консультувати з питань створення ефективного сектору безпеки. Цим займатимуться у межах місії адміністративний персонал із держав-членів Євросоюзу, насамперед із судових органів, поліції та митниці.

Також до країни можуть направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.