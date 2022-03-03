Європейський Союз готовий надати тимчасовий прихисток усім біженцям з України, котрі виїжджають за кордон після вторгнення російського загарбника.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Про те, що українці будуть забезпечені тимчасовим прихистком, оголосила Комісар блоку з внутрішніх справ Ілва Йохансон. Вона назвала це “історичним рішенням”.

Детальнішу інформацію про захист біженців з України розповів міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.

За його словами, механізм прихистку біженців дозволить країнам-членам ЄС запропонувати українцям відповідь, адаптовану до їхньої ситуації. Біженці можуть отримати захисний статус, подібний до статусу біженця, у будь-якій країні Євросоюзу терміном на один рік. Через рік його можуть переглянути.

Міністри Євросоюзу зустрілись 3 березня, щоб активувати відповідну Директиву 2001/55/СЕ, яка передбачає тимчасовий захист у разі масового напливу переміщених осіб.

“Європейський Союз і надалі робитиме все, щоб допомогти Україні та жертвам війни”, – наголосив Дарманін.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав це рішення ЄС “безпрецедентним”, наголосивши, що це забезпечить захист мільйона людей. Він додав, що підтримує швидке та широке застосування Директиви.