Про це повідомляє польське видання gazetaprawna.pl.
Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Павела Шефернакера зазначив, пункти планують розгорнути найближчими годинами. Перший етап передбачає створення точок, де біженці зможуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію про розміщення. Він зазначив, що пункти прийому готують з самого ранку за рішенням голови МВС Маріуша Камінського.
Заступник міністра пояснив, що це тимчасові пункти. Після нього біженцю нададуть місце, куди можна переміститися. Польська сторона також підготовила план медичної безпеки на випадок надходження будь-яких поранених з України.
Заступник голови МВС та адміністрації запевнив, що прикордонна служба Польщі знаходиться в повній готовності. Він додав, що польський кордон, “очевидно відкритий”. Раніше вони заявляли, що готові прийняли до 1 мільйона біженців.
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