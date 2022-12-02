Країни-члени Європейського Союзу погодили обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова Анджея Садоса, постійного представника Польщі при ЄС.

Переговори про встановлення ліміту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир Brent.

Проте NYT пише, що таке обмеження навряд чи різко зменшить доходи РФ від нафти, які є “критично важливими для її воєнних дій в Україні”.

Також зазначається, що офіційне оголошення від G7 (Великої сімки), яка й ініціювала цінове обмеження, очікується до неділі.

Росія неодноразово заявляла, що ігноруватиме таку цінову політику та відмовлятиметься продавати нафту за системою обмеження цін, але, згідно з морськими даними та аналізом Інституту міжнародних фінансів, близько 55% танкерів, які транспортують російську нафту з країни, належать Греції, а основні страховики цих вантажів знаходяться в Європейському Союзі та Великій Британії.