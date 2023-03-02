Європа хоче, щоб її кошти були спрямовані саме на артилерійські снаряди, які відчайдушно потрібні Україні для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.

Про це повідомляє Politico.

У виданні зазначили, що їм вдалось ознайомитись з документом про військову підтримку Європейським Союзом України. У ньому мовиться про те, що ЄС запропонує виділити 1 мільярд євро виключно на виготовлення боєзапасів, зокрема для 155-мм артилерійських снарядів.

ЄС допомагає Україні постачати зброю через позабюджетний міжурядовий фонд під назвою European Peace Facility, який використовується для відшкодування країнам, які експортують зброю в Україну.

За понад рік повномасштабної війни фонд виплатив 3,6 мільярда євро військової допомоги Україні, а країни-члени ухвалили рішення в грудні минулого року збільшити фінансування на 2 мільярди євро у 2023 році.

На сьогодні потреби у видатках були визначені нечітко, але зараз ЄС робить великий акцент на артилерійські боєзапаси, оскільки українські сили ведуть виснажливі гаубичні битви з росіянами на сході, навколо таких міст, як Бахмут.

У документі, який повинен оголосити головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, зазначається, що 1 мільярд євро має бути зосереджений на боєзапасах — “зокрема, калібру 155 мм” — щойно 2 мільярди євро поповнять European Peace Facility.

Таким чином, половина цьогорічного поповнення має бути присвячена боєзапасам, головним чином снарядам, за словами чиновника ЄС.

Документ ЄС також передбачає нарощування європейського промислового виробництва, яке відчуває напруження для виробництва боєзапасів у темпах, яких вимагає війна.

У пропозиції йдеться про “сприятливу ставку відшкодування, наприклад, до 90% … враховуючи надзвичайну терміновість і виснаження запасів держав-членів”.

Такий високий показник міг би заспокоїти країни-члени, які надають велику військову допомогу. Коли рівень відшкодування минулого року впав нижче 50%, це створило проблеми для деяких країн ЄС, зокрема для Польщі, одного з найбільших донорів зброї ЄС для України.

Пропозиція щодо фінансування також передбачає можливий вихід, посилаючись на “добровільні фінансові внески” для країн, які не беруть участі, наприклад Австрії, яка є нейтральною; або які не бажають надавати зброю, наприклад Угорщина.

У документі наголошується, що конкретні правові обмеження певних країн “будуть взяті до уваги”, згадуючи також про можливість “конструктивно утримуватися від заходів летальної допомоги”.

Що стосується спільних закупівель — тобто країн ЄС об’єднується для закупівлі зброї — Європейське оборонне агентство разом із країнами-членами використовуватиме нову схему, “що охоплюватиме сім категорій від калібру для стрілецької зброї до калібру 155 мм”.

Згідно з документом, цей проєкт “розраховується на сім років”, і на даний час 25 країн-членів ЄС і Норвегія вже підтвердили свою зацікавленість в участі.

Зокрема, необхідно прискорити закупівлю 155-мм боєзапасів “шляхом прискореної процедури прямих переговорів” з кількома постачальниками. Цей тип боєзапасів особливо затребуваний, оскільки українські війська використовують його для стрільби далекобійної точної артилерії.

Тут важливий час: “З огляду на терміновість проєктну угоду необхідно підписати не пізніше березня”. А контракти повинні бути “орієнтовно укладені в період з кінця квітня до кінця травня”.

Документ також визначає потребу в посиленні підтримки для нарощування виробництва, оскільки європейські збройові заводи майже завантажені, а ціни вже різко зростають.

Документ буде обговорено міністрами оборони на неформальній зустрічі в Стокгольмі наступного тижня, а потім очікується, що він буде офіційно погоджений міністрами закордонних справ і оборони 20 березня. Очікується, що лідери також дадуть своє остаточне схвалення на зустрічі 23 і 24 березня.