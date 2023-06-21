Джерело: заява президентки Єврокомісії Урсули фонд дер Ляєн на Конференції з відновлення України у Лондоні
Під час виступу фон дер Ляєн зауважила, що до 2027 року дефіцит у податковій системі України становитиме близько 60 млрд євро.
Своєю чергою, потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд євро.
“Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно 50 млрд євро для України”, – заявила фон дер Ляєн.
Вона пояснила, що це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також коштом заморожених раніше російських активів.
“Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максималізує наш вплив”, – сказала вона.
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