Про це повідомив заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він представив підтримку Європейського Союзу. Боррель оголосив про додатковий внесок у розмірі понад 1 мільйон євро на операції з розмінування в Україні через ОБСЄ.

За його словами, він представить пропозицію Високого представника разом із Європейською комісією для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду та підтримає українського Генерального прокурора. Мовиться про збір доказів російських злочинів проти України та створення спеціального трибуналу щодо цього питання.