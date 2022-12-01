Про це повідомив заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Він представив підтримку Європейського Союзу. Боррель оголосив про додатковий внесок у розмірі понад 1 мільйон євро на операції з розмінування в Україні через ОБСЄ.
За його словами, він представить пропозицію Високого представника разом із Європейською комісією для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду та підтримає українського Генерального прокурора. Мовиться про збір доказів російських злочинів проти України та створення спеціального трибуналу щодо цього питання.
“Я вже багато разів казав, що Росія має платити за відновлення України. Відновлення України вимагатиме неймовірної кількості ресурсів, тому що країна планомірно руйнується. Мова йде про серйозні збитки, але хоч би якими були ці цифри, ми знаємо, що вони будуть дуже високими”, – додав голова дипломатії ЄС.
- У Німеччині виступили з заявою щодо вступу України до Європейського Союзу. Перемовини щодо цього можуть початися незабаром.
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Європа має збільшити присутність на Західних Балканах. Таке потрібно для обмеження впливу Росії.