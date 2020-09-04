Про це повідомляє Die Welt, посилаючись на джерела.
У повідомленні видання сказано, що Німеччина і Франція намагаються зберегти відкритими канали зв’язку з Лукашенком, а санкції можуть все зіпсувати.
У той же час Польща, а також країни Балтії наполягають на тому, щоб Лукашенка було включено до списку санкцій ЄС.
Остаточне рішення з цього питання опублікують наступного тижня.
“Переговори надзвичайно важкі, оскільки кожен список повинен бути схвалений всіма країнами-членами одноголосно”, – повідомив високопоставлений дипломат ЄС.
За попереднім планом, у списку санкцій будуть 16 – 19 осіб. Їх активи заблокують, а також введуть заборону на в’їзд до ЄС.
Формальне голосування в ЄС з питання санкцій проти Лукашенка ще не відбулося. На неформальних переговорах в ЄС відмовилися вводити санкції проти Лукашенка.
- Напередодні на підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич прийняв рішення про накладення безстрокової заборони на в’їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.
- Лукашенко у відповідь на санкції Латвії, Литви та Естонії заявив, що ці країни отримали команду так вчинити.