Європейський союз не планує включати в список санкцій президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проти цього виступили Німеччина, Франція та Італія.

Про це повідомляє Die Welt, посилаючись на джерела.

У повідомленні видання сказано, що Німеччина і Франція намагаються зберегти відкритими канали зв’язку з Лукашенком, а санкції можуть все зіпсувати.

У той же час Польща, а також країни Балтії наполягають на тому, щоб Лукашенка було включено до списку санкцій ЄС.

Остаточне рішення з цього питання опублікують наступного тижня.

“Переговори надзвичайно важкі, оскільки кожен список повинен бути схвалений всіма країнами-членами одноголосно”, – повідомив високопоставлений дипломат ЄС.

За попереднім планом, у списку санкцій будуть 16 – 19 осіб. Їх активи заблокують, а також введуть заборону на в’їзд до ЄС.

Формальне голосування в ЄС з питання санкцій проти Лукашенка ще не відбулося. На неформальних переговорах в ЄС відмовилися вводити санкції проти Лукашенка.