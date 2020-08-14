Відповідну заяву оприлюднила пресслужба політсили.
“Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про “закінчення епохи бідності” через сміхотворне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19. Світ охоплений пандемією вже більш ніж пів року, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи й бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни”, – цитують у пресслужбі нардепа від “ЄС” Ростислава Павленка.
Політик також наголосив, що неприпустимо використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом “на дороги й політичний піар” влади.
“У цій ситуації Парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву”, – зазначив Павленко.
В “Європейській Солідарності” наполягають, що в розпал епідемії головними напрямами роботи повинні стати: посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу.
- За минулу добу, 13 серпня, в Україні було підтверджено 1732 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості нових хворих за добу.
- 13 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину.