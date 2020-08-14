Партія "Європейська Солідарність" вимагає негайного скликання позачергової сесії Верховної Ради через катастрофічну ситуацію з ростом захворюваності на коронавірус COVID-19.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба політсили.

“Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про “закінчення епохи бідності” через сміхотворне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19. Світ охоплений пандемією вже більш ніж пів року, а керівництво України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи й бездумним управлінським хаосом руйнує економіку країни”, – цитують у пресслужбі нардепа від “ЄС” Ростислава Павленка.

Політик також наголосив, що неприпустимо використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом “на дороги й політичний піар” влади.

“У цій ситуації Парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву”, – зазначив Павленко.

В “Європейській Солідарності” наполягають, що в розпал епідемії головними напрямами роботи повинні стати: посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу.