Про це він розповів в інтерв’ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.
Ілон Маск вважає, що першу базу життя людей і тварин на Марсі можна побудувати до 2028 року.
Він подлився ідеєю створення так званого “футуристичного Ноєвого ковчега”, який можна було б відправити на Марс.
“Справді велика річ — побудувати на Марсі самодостатнє місто і перевезти туди тварин та людей із Землі”, — сказав Маск.
Лекс Фрідман запитав у нього, яким буде політичний устрій перших колоній на Марсі.
На це Ілон Маск відповів, що устрій може бути таким же, як у перших англійських колоніях у Північній Америці – пряма демократія.
На думку Маска, представницька демократія, коли закони ухвалюють обрані народом представники, для перших невеликих колоній не потрібна, він – за “природний уряд”.
“Люди самі зможуть голосувати за необхідні закони”, — сказав Маск.
Винахідник зазначив, що ці закони мають бути простими та зрозумілими.
- Нагадаємо, що улітку 2022 року учні одеського Рішельєвського ліцею проведуть наукове дослідження в одному із космічних проектів Ілона Маска. Дослідження стосується вивчення кристалів солі в умовах земних та невагомості.
- Перші туристи на Міжнародну космічну станцію (МКС) за програмою американської компанії Axiom полетять на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX наприкінці лютого 2022 року.