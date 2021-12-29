Засновник компаній SpaceX і Tesla вважає, що найкращою політичною системою на Червоній планеті для її перших жителів може бути пряма демократія. Ілон Маск назвав її «природним урядом» - коли люди самостійно ухвалюють закони.

Про це він розповів в інтерв’ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.

Ілон Маск вважає, що першу базу життя людей і тварин на Марсі можна побудувати до 2028 року.

Він подлився ідеєю створення так званого “футуристичного Ноєвого ковчега”, який можна було б відправити на Марс.

“Справді велика річ — побудувати на Марсі самодостатнє місто і перевезти туди тварин та людей із Землі”, — сказав Маск.

Лекс Фрідман запитав у нього, яким буде політичний устрій перших колоній на Марсі.

На це Ілон Маск відповів, що устрій може бути таким же, як у перших англійських колоніях у Північній Америці – пряма демократія.

На думку Маска, представницька демократія, коли закони ухвалюють обрані народом представники, для перших невеликих колоній не потрібна, він – за “природний уряд”.

“Люди самі зможуть голосувати за необхідні закони”, — сказав Маск.

Винахідник зазначив, що ці закони мають бути простими та зрозумілими.