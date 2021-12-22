Улітку 2022 року учні одеського Рішельєвського ліцею проведуть наукове дослідження в одному із космічних проектів Ілона Маска. Дослідження стосується вивчення кристалів солі в умовах земних та невагомості.

Про це розповіла викладачка фізики ліцею та керівниця проєкту Анастасія Маслечко в ефірі Live Studio.

За її словами, учні ліцею Микита Скрипник та Андрій Гриб, які є студентами Малої академії наук України, проводили наукове дослідження щодо зростання кристалів кров’яної солі в умовах космосу.

Дослідження зацікавило американських учених та пройшло відбір до участі в 16-й місії космічних проєктів Ілона Маска.

“Нам дали шанс оформити участь у проєкті, герметизувати мінілабораторію для доставки ракетою компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 з мису Канаверал на міжнародну космічну станцію, де протягом двох тижнів і буде здійснено дослідження”, – розповіла Анастасія Маслечко.

За її словами, це дозволить з’ясувати чи впливає невагомість на формування кристалів кров’яної солі, їх розміри і форму в умовах невагомості.

Дослідження відбуватиметься одночасно у земних і космічних умовах: на станції його здійснять у 2022 році американські астронавти за участі авторів дослідження-ліцеїстів – планується встановити прямий зв’язок з Одесою.

“Після його завершення учасники проекту порівняють результати впливу невагомості на формування кристалів кров’яної солі, які використовуються у реактивних двигунах, а також у глюкометрах для діабетиків”, – пояснила Анастасія Маслечко.