Про це повідомляє видання Platformer.
За словами джерел журналістів у компанії, бізнесмен обговорював разом зі своїм радником Девідом Саксом план, згідно з яким у Twitter можуть встановити щомісячний ліміт на безплатне перебування у мережі, після чого користувачам буде запропоновано сплатити передплату.
Якою може бути вартість такої передплати, не відомо.
На початку листопада у додатку Twitter з’явилася пропозиція щодо купівлі синьої галочки верифікації. Це перше нововведення, запропоноване Маском після купівлі компанії.
Преміум підписка Twitter Blue, що пропонує будь-якому користувачеві синю галочку “як у знаменитості”, коштуватиме 7,99 долара на місяць.
Нова функція з’явилася в оновленні програми для iOS, але поки що тільки для користувачів зі США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії.
- У соціальній мережі Twitter додадуть сіру “офіційну” позначку до деяких відомих профілів, аби вказати на їхню автентичність.
- Соціальна мережа Twitter вчора оновила програму в App Store. Тепер компанія може почати стягувати 8 доларів за сині “галочки” для верифікації облікового запису.