Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, який нещодавно купив Twitter, розглядає можливість зробити доступ до соцмережі платним.

Про це повідомляє видання Platformer.

За словами джерел журналістів у компанії, бізнесмен обговорював разом зі своїм радником Девідом Саксом план, згідно з яким у Twitter можуть встановити щомісячний ліміт на безплатне перебування у мережі, після чого користувачам буде запропоновано сплатити передплату.

Якою може бути вартість такої передплати, не відомо.

На початку листопада у додатку Twitter з’явилася пропозиція щодо купівлі синьої галочки верифікації. Це перше нововведення, запропоноване Маском після купівлі компанії.

Преміум підписка Twitter Blue, що пропонує будь-якому користувачеві синю галочку “як у знаменитості”, коштуватиме 7,99 долара на місяць.

Нова функція з’явилася в оновленні програми для iOS, але поки що тільки для користувачів зі США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії.