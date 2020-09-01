Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, який оновлюється щодня.
Станом на 1 вересня статки Маска склали 115 млрд доларів. У Цукерберга – 111 млрд доларів.
На першому місці в трійці залишається засновник онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос. У нього 202 млрд доларів.
На другій позиції засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зі 125 млрд доларів.
В Bloomberg пояснили, що статки Маска стрімко зросли в цьому році. Вони збільшилося на 87,8 млрд доларів через зростання вартості акцій Tesla майже на 500%.
На сьогоднішній день ринкова вартість Tesla оцінюється в 454 млрд доларів. Така сума перевищує ринкову вартість американського роздрібного гіганта Walmart Inc., який вважається гігантом по виручці.
Також варто зазначити, що тижнем раніше Маск був на четвертій позиції в рейтингу мільярдерів.
- 27 серпня стало відомо, що власник Amazon Джефф Безос залишається найбагатшою людиною в світі. Він побив власний рекорд – тепер його статки перевищують 200 мільярдів доларів.