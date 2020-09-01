Засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, який оновлюється щодня.

Станом на 1 вересня статки Маска склали 115 млрд доларів. У Цукерберга – 111 млрд доларів.

На першому місці в трійці залишається засновник онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос. У нього 202 млрд доларів.

На другій позиції засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зі 125 млрд доларів.

В Bloomberg пояснили, що статки Маска стрімко зросли в цьому році. Вони збільшилося на 87,8 млрд доларів через зростання вартості акцій Tesla майже на 500%.

На сьогоднішній день ринкова вартість Tesla оцінюється в 454 млрд доларів. Така сума перевищує ринкову вартість американського роздрібного гіганта Walmart Inc., який вважається гігантом по виручці.

Також варто зазначити, що тижнем раніше Маск був на четвертій позиції в рейтингу мільярдерів.