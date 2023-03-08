Про це повідомляє CNN. 

“Дорогий Ілоне Маску, дев’ять днів тому я раптово втратив доступ до робочих програм, як і 200 інших співробітників, яких скоротили. У відділі кадрів не можуть підтвердити, чи мене також звільнили. Ви не відповідаєте на листи. Можливо, якщо багато людей ретвітнуть мій допис, ви зможете відповісти мені тут?” — написав Торлейфссон у Twitter.

У відповідь мільярдер запитав, яку саме роботу виконував дизайнер, поставивши під сумніви його компетенцію. Крім того, повідомлення супроводжувалися жартами про те, як підлеглі виправдовуються перед керівництвом. 

Згодом Торлейфссон отримав офіційного листа від Twitter про звільнення. Тому, він поцікавився, чи отримає він компенсацію у повному обсязі після того, як Торлейфссон продав Twitter власне креативне агентство Ueno у 2021 році. У такий спосіб, вартість компанії йому мали виплатити у вигляді зарплати. Згодом Маск перестав відповідати на дописи.

На суперечку звернув увагу один із колишніх менеджерів Twitter, що змусило Ілона почати відповідати жорсткіше. Він заявив, що дизайнер нібито не працював, а виправдовував це інвалідністю.

Річ у тім, що у Торлейфссона була м’язова дистрофія, дегенеративне захворювання, яке, за його словами, привело його в інвалідне крісло понад 20 років тому. 

“Я не можу виконувати ручну роботу протягом тривалого періоду часу, щоб мої руки не почали судомити. Однак я можу писати годину чи дві за раз. У Twitter 1.0 це не було проблемою, оскільки я був старшим директором, і моя робота здебільшого полягала в тому, щоб допомагати командам рухатися вперед, давати їм стратегічні та тактичні поради”, — написав співробітник.

Ситуація закінчилася нещодавніми вибаченнями Ілона Маска, який сказав що поспілкувався з Торлейфссоном телефоном та запропонував залишитися у Twitter.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли Маск публічно знущається з співробітників Twitter. Зокрема, він сварився з колишніми керівниками Twitter та звільняв співробітників, які критикували його. 