Про це повідомляє CNN.

“Дорогий Ілоне Маску, дев’ять днів тому я раптово втратив доступ до робочих програм, як і 200 інших співробітників, яких скоротили. У відділі кадрів не можуть підтвердити, чи мене також звільнили. Ви не відповідаєте на листи. Можливо, якщо багато людей ретвітнуть мій допис, ви зможете відповісти мені тут?” — написав Торлейфссон у Twitter.

Dear @elonmusk 👋 9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees. However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails. Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

У відповідь мільярдер запитав, яку саме роботу виконував дизайнер, поставивши під сумніви його компетенцію. Крім того, повідомлення супроводжувалися жартами про те, як підлеглі виправдовуються перед керівництвом.

Would you say that you’re a people person?https://t.co/kLD9NWHVIT — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Згодом Торлейфссон отримав офіційного листа від Twitter про звільнення. Тому, він поцікавився, чи отримає він компенсацію у повному обсязі після того, як Торлейфссон продав Twitter власне креативне агентство Ueno у 2021 році. У такий спосіб, вартість компанії йому мали виплатити у вигляді зарплати. Згодом Маск перестав відповідати на дописи.

На суперечку звернув увагу один із колишніх менеджерів Twitter, що змусило Ілона почати відповідати жорсткіше. Він заявив, що дизайнер нібито не працював, а виправдовував це інвалідністю.

Річ у тім, що у Торлейфссона була м’язова дистрофія, дегенеративне захворювання, яке, за його словами, привело його в інвалідне крісло понад 20 років тому.

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm. Can’t say I have a lot of respect for that. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

“Я не можу виконувати ручну роботу протягом тривалого періоду часу, щоб мої руки не почали судомити. Однак я можу писати годину чи дві за раз. У Twitter 1.0 це не було проблемою, оскільки я був старшим директором, і моя робота здебільшого полягала в тому, щоб допомагати командам рухатися вперед, давати їм стратегічні та тактичні поради”, — написав співробітник.

Ситуація закінчилася нещодавніми вибаченнями Ілона Маска, який сказав що поспілкувався з Торлейфссоном телефоном та запропонував залишитися у Twitter.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли Маск публічно знущається з співробітників Twitter. Зокрема, він сварився з колишніми керівниками Twitter та звільняв співробітників, які критикували його.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful. He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023