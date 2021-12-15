Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск перетворюватиме вуглекислий газ з атмосфери Землі на паливо для ракет SpaceX.

Про це він повідомив у Twitter.

“SpaceX запускає програму із виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Приєднуйтесь, якщо вам цікаво”, – написав Маск.

У коментарі до твіту Маск наголосив, що програма буде важливим кроком для освоєння Марсу.

Довідка: SpaceX заснована Ілоном Маском у 2002 році як приватний розробник ракет-носіїв та оператор космічних систем. Компанією розроблені та експлуатуються ракети-носії Falcon, космічний корабель Dragon, проходить випробування важкий носій Starship. У 2012 році Маск оголосив про плани SpaceX щодо колонізації Марса.