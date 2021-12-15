Про це він повідомив у Twitter.
“SpaceX запускає програму із виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Приєднуйтесь, якщо вам цікаво”, – написав Маск.
У коментарі до твіту Маск наголосив, що програма буде важливим кроком для освоєння Марсу.
Довідка: SpaceX заснована Ілоном Маском у 2002 році як приватний розробник ракет-носіїв та оператор космічних систем. Компанією розроблені та експлуатуються ракети-носії Falcon, космічний корабель Dragon, проходить випробування важкий носій Starship. У 2012 році Маск оголосив про плани SpaceX щодо колонізації Марса.
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