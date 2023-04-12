Ілон Маск заявив, що Twitter став «майже беззбитковим»

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа стала "майже беззбиткова". Він наголосив, що до платформи повернулися більшість її рекламодавців, а масові скорочення працівників почали приносити свої плоди.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС.

Він назвав управління Twitter з моменту придбання “досить болючим” і порівняв його з “американськими гірками”. Він вважає придбання соцмережі правильним рішенням, хоча останні кілька місяців “дійсно були досить напруженими”.

“Рівень болю був надзвичайно високим, це не було якоюсь вечіркою. Це були справжні американські гірки”, — сказав він.

Маск розповів, що нині справи компанії йдуть “досить добре”. Зокрема зросла відвідуваність і “сайт працює”.

“Чи стріляв я собі в ногу твітами кілька разів? Так”, — прокоментував він деякі свої суперечливі дописи.

Стосовно фінансового становища компанії він сказав, що компанія зараз “приблизно беззбиткова”. Також було нелегко скоротити кількість працівників з майже 8 тисяч до 1 500 осіб. Не всіх працівників він звільняв особисто, оскільки “неможливо поговорити з такою кількістю людей віч-на-віч”.

Власник зазначив, що продасть компанію, якщо з’явиться “правильна людина”. Він визнав, що були деякі збої в роботі сайту, але вони були не тривалі.