Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Апарати були куплені в Китаї, а не зроблені на заводі Tesla, як раніше обіцяв Маск.

Підприємець повідомив у Twitter, що закуплені в Китаї апарати вже доставили в Лос-Анджелес.

“У Китаї була надлишкова пропозиція, тому в п’ятницю ввечері ми купили 1255 апаратів ШВЛ виробництва ResMed, Philips і Medtronic, затверджених Управлінням з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів, і доставили їх в Лос-Анджелес. Якщо ви хочете встановити безкоштовний апарат, будь ласка , звертайтеся!” – зазначив Маск в Twitter.

Він подякував за оперативність команду Tesla China, а також співробітників митниць у Китаї та Лос-Анджелесі.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав дії Ілона Маска “героїчним вчинком”.

Як зазначає Bloomberg, Маск досить скептично ставиться до пандемії коронавірусу. Зокрема, він писав у Twitter, що “коронавірусна паніка – це тупо”. Дане зауваження тоді обурило користувачів Мережі.

Крім того, підприємець стверджував, що діти несприйнятливі до інфекції і виступав проти закриття заводу Tesla в США.

Згідно з останніми даними, США посідає третє місце за кількістю заражених коронавірусів (після Італії та Китаю). У країні зараз більше 46 тисяч хворих коронавірусів.