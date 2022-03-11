Про це він сповістив в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна.
Моше Реувен Асман наголосив, що пропаганда – “це страшна річ”, яка наразі впливає на росіян так, як своєю чергою впливала на армію Гітлера.
“Вони їм промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто, люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, люди не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається”, – заявив Моше Реувен Асман.
Та попри це, як зазначив головний рабин, війна багатьом “відкрила очі”. Навіть серед його знайомих.
“Вони теж з дерев’яними очима якусь нісенітницю несли про нацистів, які тут навколо них. І ось зараз, коли почалася війна, деякі ці люди записалися в тероборону. Я навіть в шоку: а як це? Кажуть, у нас очі відкрилися, коли вони побачили своїми очима, що тут відбувається, який кошмар”, – розповів він.
- Нагадаємо, соцмережі Twitter та Facebook видалили допис посольства РФ щодо авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі, який завдали російські загарбники 9 березня.
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10 березня мер Маріуполя Вадим Бойченко опублікував відеозвернення, в якому звинуватив російські війська на чолі з Путіним за “цинічну та руйнівну війну проти людства”.