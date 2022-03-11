Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман запевнив, що російська пропаганда "зомбує" на громадян РФ та "промиває їм мізки".

Про це він сповістив в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна.

Моше Реувен Асман наголосив, що пропаганда – “це страшна річ”, яка наразі впливає на росіян так, як своєю чергою впливала на армію Гітлера.

“Вони їм промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто, люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, люди не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається”, – заявив Моше Реувен Асман.

Та попри це, як зазначив головний рабин, війна багатьом “відкрила очі”. Навіть серед його знайомих.