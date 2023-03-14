У Швеції заявили, що ймовірність приєднання Фінляндії до НАТО раніше, ніж їхньої країни, зросла. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що набуття членства є лише питанням часу.

Про це повідомило Reuters.

У 2022 році Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО через побоювання, викликані російським агресивним вторгненням до України. Проте обидві країни наразилися на заперечення з боку Туреччини. Анкара стверджує, що всередині цих країн чимало членів нібито терористичних груп, тобто курдів.

Минулого тижня країни відновили переговори щодо процесу вступу в Брюсселі.

У Туреччині дали зрозуміти, що більше заперечень стосуються вступу Швеції, на відміну від Фінляндії. Ульф Крістерссон зазначив, що позиція Туреччини щодо їхньої країни не змінилася.

“Останніми тижнями ми відчули, що ймовірність того, що це (приєднання до НАТО – ред.) станеться у різний час, зросла… Зрештою, справа не в тому, чи стане Швеція членом НАТО, а в тому, коли”, – сказав Крістерссон.