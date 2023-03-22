Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи другий день візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії, зауважили, що, найімовірніше, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалось забезпечити необмежене партнерство з КНР, на яке він очікував.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

21 березня Путін і Сі підписали “Спільну заяву Російської Федерації та Китайської Народної Республіки про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступ у нову еру”, в якій наголошено, що російсько-китайські відносини є всеосяжними, стратегічними та актуальними і перебувають на найвищому рівні за всю історію відносин держав.

Така спільна заява окреслює низку двосторонніх намірів і підтверджує прихильність Росії та Китаю державному суверенітету та територіальній цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.

Проте зобов’язання, взяті Сі та Путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін.

Сі похвалив Путіна, підтвердив прихильність Китаю щодо Росії у Радбезі ООН, і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні. Водночас китайський лідер не наважився на щось більше, аніж ці заяви.

Путін, навпаки, оголосив низку заходів, які свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які виглядають дуже односторонніми порівняно з відносно пом’якшеними зобов’язаннями Сі.

Крім того, Сі не сигналізував про намір надати підтримку російській війні в Україні, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, не те, на що сподівався Путін.

“Путіну, ймовірно, не вдалося забезпечити саме те партнерство, яке йому було потрібно, і Сі, ймовірно, залишить Росію, отримавши запевнення, які є більш односторонніми”, – наголосили в ISW.

Путін також зазначив, що між Росією і Китаєм відбувся “дуже предметний і відвертий обмін думками” щодо перспектив подальшого розвитку російсько-китайських відносин. Однак, резюмували аналітики, такій риториці бракує формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних читаннях, щоб вказати, що дві сторони прийшли до остаточних і суттєвих угод.