Про це повідомляють #Букви.
Організатори з ГО “Справа Громад” в анонсі заходу заявили, що посольство – це “недолік та будівля імперії зла”. Проте її можна використати для того, аби “повідомити РФ — українці захищатимуться”.
“Ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах, на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах; ми ніколи не здамося… Наше глибоке занепокоєння буде вкладено в кулі”, – запевнили організатори.
Так, декілька сотень українців зібралися під посольством із плакатами, прапорами України та ЄС і навіть з хрестами для могил, кожен з яких був “адресований” для російських окупантів.
«Імперія має померти»: у Києві відбулася акція протесту під російським посольством // 6 фото
- Нагадаємо, під будівлею Міністерства закордонних справ України у Києві відбулась акція Turn ON sanctions!. Учасники вимагали негайного введення в дію анонсованих санкцій проти Російської Федерації.
- Раніше, під посольством Російської Федерації (РФ) у Києві відбулася підтримка політв’язнів Кремля. Учасники акції “Крим. 5-та ранку” встановили інсталяцію у вигляді зламаних дверей, які символізують переслідування журналістів й активістів російськими окупантами.
- Також на Майдані Незалежності у столиці України відбулось віче “Майдан: пам’ять та справедливість”, присвячене вшануванню пам’яті Героям Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.