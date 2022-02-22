У столиці України громадяни зібралися на акцію протесту під посольством РФ. Як зазначили активісти, у такий спосіб вони демонструють Росії, що не бояться країни-агресора.

Про це повідомляють #Букви.

Організатори з ГО “Справа Громад” в анонсі заходу заявили, що посольство – це “недолік та будівля імперії зла”. Проте її можна використати для того, аби “повідомити РФ — українці захищатимуться”.

“Ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах, на суші, ми будемо битися в полях і на вулицях, ми будемо битися на пагорбах; ми ніколи не здамося… Наше глибоке занепокоєння буде вкладено в кулі”, – запевнили організатори.

Так, декілька сотень українців зібралися під посольством із плакатами, прапорами України та ЄС і навіть з хрестами для могил, кожен з яких був “адресований” для російських окупантів.











«Імперія має померти»: у Києві відбулася акція протесту під російським посольством // 6 фото