“Крим. 5-та ранку”: у Києві під посольством РФ провели акцію на підтримку політв’язнів у Криму

Під посольством Російської Федерації (РФ) у Києві відбулася підтримка політв'язнів Кремля. Учасники акції "Крим. 5-та ранку" встановили інсталяцію у вигляді зламаних дверей, які символізують переслідування журналістів й активістів російськими окупантами.

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Організатори зазначили, що встановлені 11 дверей є символом для 11 зламаних життів українських журналістів. Назва акції натякає на п’яту годину ранку, коли російські окупанти виламують двері, а не стукають у них, й починають незаконні обшуки. Така рання година доби обумовлена тим, що вранці “люди особливо беззахисні й ніхто не прийде на допомогу”.

“Вони не стукають в двері, а ламають їх. Як ламають життя сімей, що лишаються без батька й чоловіка на багато років. О цій порі ніхто не чує голос політв’язнів. Ми маємо стати їх голосами, щоб світ почув про них правду”, — наголосили організатори.

Як результат проти українських громадян та кримських татар розпочинають незаконні справи, за якими передбачене покарання строком від 10 до 20 років за начебто “терористичну” діяльність. З 2014 року, коли Росія вдерлася в Крим та окупувала його, понад сотня активістів зазнали політичні переслідування від Кремля за громадську діяльність. Насамперед вони торкнулися кримських татар, які не боялися казати правду та права яких порушували.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів скільки українських політв’язнів у тимчасово окупованому Росією Криму. Строки покарання у вигляді ув’язнення від 13 до 20 років отримати понад 125 осіб.

На дверях активісти написали імена та прізвища ув’язнених. Аналогічну акцію проведуть перед посольством РФ у Варшаві та біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Зазначимо, що з 21 по 26 лютого триває Тиждень спротиву окупації Криму.

Під час відкриття акції зачитали уривки з пʼєси “Крим, 5-та ранку”. Учасниками стали громадські та культурні діячі, інфлюенсери, тобто лідери думок. Серед них були фронтмен гурту “Антитіла” Тарас Тополя, солістки гурту Dakh Daughters Наталія Галаневич та Анна Нікітіна.