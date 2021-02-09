Трансляцію засідання ведуть американський урядовий телеканал C-SPAN та інші телеканали.

Як відомо, 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”.

25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату і тільки тепер розпочався її розгляд. Примітно, що цей процес у справі щодо імпічменту — четвертий в історії США. Раніше імпічмент оголошували Ендрю Джонсону (1868), Біллу Клінтону (1998) та Дональду Трампу (2020).

Таким чином, Трамп став єдиним американським президентом, якому імпічмент оголошували двічі. До того ж це перший в історії процес імпічменту вже колишнього президента. Наразі питання тільки в тому, чи стане Трамп першим президентом, якого Сенат не виправдає.

На початку засідання сенатори проголосували за ухвалення правил проведення засідання, які було погоджено з керівниками Палати представників, радником Трампа та республіканськими лідерами.

Графік буде таким:

Сьогодні, 9 лютого, після 4 годин дебатів сенатори проведуть голосування щодо підтвердження конституційності процедури. Для ухвалення рішення потрібна проста більшість голосів.

Далі обвинувачення та захист матимуть до 16 годин на презентацію своїх аргументів.

Потім буде виділено 4 години на запитання сенаторів до сторін.

Якщо менеджери щодо імпічменту від Палати представників захочуть викликати свідка, проведуть двогодинні дебати та голосування за такий виклик.

Далі буде 4 години заключних дебатів, час розподілять порівну між сторонами.

Насамкінець відбудеться голосування про засудження або ж виправдання Трампа.

У своєму вступному слові головний менеджер Палати представників з імпічменту Джеймі Раскін запевнив, що справа його команди проти експрезидента Трампа “заснована на холодних, неспростовних фактах”.

Своєю чергою адвокати Трампа напередодні засідання заявили, що покладання на колишнього президента відповідальності за атаку на Капітолій 6 є “політичним театром”.

Зауважимо, що Трамп відмовився свідчити в Сенаті.