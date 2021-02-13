У суботу сенатори проголосували за заслуховування свідків у справі про імпічмент Дональда Трампа, що потенційно затягне процес. Хоча лише кілька годин тому здавалося, що слухання добігає кінця.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Рішення залучити свідків до процесу виникло після того, як в п’ятницю ввечері депутат Палати представників республіканської партії повідомив про телефонний дзвінок 6 січня (в день заворушень в Капітолії) між Трампом і лідером меншості Палати представників Кевіном Маккарті. Це, за словами демократів, свідчить про байдужість Трампа до події насильства.

Прокурори Палати представників стверджували, що заклик Трампа піти до Капітолія і “битися щосили” за своє президентство в той момент, коли Конгрес 6 січня збирався затвердити перемогу Джо Байдена, був частиною “організованої моделі насильницької риторики та помилкових заяв”. Тоді в результаті сутичок загинули п’ятеро осіб.

Адвокати Трампа відповіли, що його слова не були закликом до насильства і що імпічмент — це не що інше, як “полювання на відьом”, покликане перешкодити йому знову обійняти свою посаду.

Результат розгляду може вплинути не лише на політичне майбутнє Трампа, а й на майбутнє сенаторів, що заприсягнули забезпечувати неупереджене правосуддя як присяжні.

Як повідомляє телеканал CNN, через кілька хвилин після того, як Сенат проголосував за виклик свідків, виникла певна плутанина з цього приводу.

Один сенатор навіть запитав, за що саме вони проголосували.

Крім того, поки не зрозуміло, скільки свідків може бути викликано для заслуховування.

Слід провести ще одне голосування на основі простої більшості, щоб викликати до суду конкретних свідків, таких як член Республіканської партії Хайме Еррера Бейтлер, якого демократи заявили.

У п’ятницю адвокати Трампа звинуватили демократів у проведенні кампанії “ненависті” проти колишнього президента.

Як відомо, 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції одна – “підбурювання до повстання”.

25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату, і лише тепер розпочався її розгляд. На початку засідання було затверджено порядок проведення розгляду.

Наприкінці засідання відбулося голосування з метою підтвердження конституційності процесу. Його визнали конституційним 56 сенаторів зі 100 (50 демократів і 6 республіканців: Білл Кессиді, Сюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сасс, Пет Тумі).

Згадані республіканці вирішили підтримати демократів всупереч закликам деяких колег припинити розгляд.