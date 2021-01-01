Covid-19 Україна

оновлено 01.01.2021 о 16:01

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Індія схвалила оксфордську вакцину AstraZeneca

У п’ятницю, 1 січня, регулятор з контролю за медикаментами Індії схвалив COVID-вакцину, розроблену фахівцями Оксфордського університету та компанії AstraZeneca для екстреного застосування.

П’ятниця, 1 січня 2021, 16:24

Про це повідомляє агентство Reuters.

Влада Індії заявила про зацікавленість у якнайшвидшому постачанні вакцини проти коронавірусу. Однак поки немає чітких дат початку масової вакцинації населення.

Наразі регулятор розглядає заявку на екстрене використання вакцин компаній Pfizer/BioNTech, а також індійського розробника Bharat Biotech.

Нагадаємо, що з початку пандемії в Індії коронавірусом інфікувалися 10,3 мільйона осіб, 149 тисяч осіб померли. Країна вважається другою у світі за темпами поширення вірусу та поступається лише США.

  • Раніше британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.
  • Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету схвалена для застосування у Великобританії.
Теги: AstraZeneca, вакцина, Коронавірус

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