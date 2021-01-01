Індія схвалила оксфордську вакцину AstraZeneca

Про це повідомляє агентство Reuters.
Влада Індії заявила про зацікавленість у якнайшвидшому постачанні вакцини проти коронавірусу. Однак поки немає чітких дат початку масової вакцинації населення.
Наразі регулятор розглядає заявку на екстрене використання вакцин компаній Pfizer/BioNTech, а також індійського розробника Bharat Biotech.
Нагадаємо, що з початку пандемії в Індії коронавірусом інфікувалися 10,3 мільйона осіб, 149 тисяч осіб померли. Країна вважається другою у світі за темпами поширення вірусу та поступається лише США.
- Раніше британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.
- Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету схвалена для застосування у Великобританії.