Про це повідомило Reuters.
За даними джерел видання, деякі нафтопереробники з Індії платили в дирхамах ОАЕ за російську нафту за ціну понад 60 доларів за барель через Bank of Baroda. Платежі проводили переважно трейдерам з Дубая.
Три анонімні джерела заявили, що у березні державний кредитор передав інформацію нафтопереробним підприємствам стосовно того, що не вироблятиме оплату за російські барелі, куплені за ціною вищою за граничну. Тому Bank of Baroda став вкрай обережний у розрахунках за російську нафту.
“Вони відмовили нам у врегулюванні платежів за барелі вище стелі”, — сказало одне з джерел.
Джерела додали, очікується, що ціни на російську малосірчисту нафту, можуть перевищити цінову стелю через різкий стрибок світових цін на нафту через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток. До цього Sokol і ESPO Blend останні тижні продавалися за ціною близько 60 доларів за барель.
Минулого місяця видання писало, що деякі нафтопереробні заводи, здебільшого приватні оператори, проводили платежі в дирхамах за російську нафту через кредитора Axis Bank. Невідомо чи припинив кредитор розрахунки з операцій з російською нафтою, проданою вище за граничну ціну.
Через проблеми з розрахунками за російську нафту продавці можуть схилитися до прийняття платежів у рупіях.
“Ми не припиняли і не скорочували закупівлі російської нафти після рішення Bank of Baroda… Ми розглянемо можливість використання рупій для оплати нафти, закупленої вище за граничну ціну”, — сказало інше джерело.
Зазначимо, що Індія не визнала встановлену Заходом граничну ціну на російську нафту. До російського вторгнення в Україну Індія рідко купувала нафту в Росії через вищі транспортні витрати, але після лютого 2022 року індійські нафтопереробні заводи різко збільшили закупівлю зі знижками.
- У січні офіційні особи США заявляли, що задоволені тим, що Індія купує російську нафту нижче граничних цін G7, призначених для того, щоб підірвати зусилля Москви у війні проти України, не порушуючи при цьому глобальні потоки енергоресурсів. Експерти ринку — і навіть деякі з тих, хто займається торгівлею енергоносіями — зауважують, що усе може бути не так однозначно.
- Раніше стало відомо, що завдяки сталому попиту з боку Китаю та Індії у Росії можуть підтримувати видобуток нафти на тому ж рівні, що й до війни з Україною. Водночас РФ має труднощі при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.
- Індія стала закуповувати більше російської нафти, яку потім переробляє на пальне для країн ЄС і США.