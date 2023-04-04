Bank of Baroda, індійський державний банк, у квітні припинив розрахунки за російську нафту вище граничної ціни в 60 доларів за барель.

Про це повідомило Reuters.

За даними джерел видання, деякі нафтопереробники з Індії платили в дирхамах ОАЕ за російську нафту за ціну понад 60 доларів за барель через Bank of Baroda. Платежі проводили переважно трейдерам з Дубая.

Три анонімні джерела заявили, що у березні державний кредитор передав інформацію нафтопереробним підприємствам стосовно того, що не вироблятиме оплату за російські барелі, куплені за ціною вищою за граничну. Тому Bank of Baroda став вкрай обережний у розрахунках за російську нафту.