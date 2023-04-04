Про це повідомило Reuters.

За даними джерел видання, деякі нафтопереробники з Індії платили в дирхамах ОАЕ за російську нафту за ціну понад 60 доларів за барель через Bank of Baroda. Платежі проводили переважно трейдерам з Дубая.

Три анонімні джерела заявили, що у березні державний кредитор передав інформацію нафтопереробним підприємствам стосовно того, що не вироблятиме оплату за російські барелі, куплені за ціною вищою за граничну. Тому Bank of Baroda став вкрай обережний у розрахунках за російську нафту.

“Вони відмовили нам у врегулюванні платежів за барелі вище стелі”, — сказало одне з джерел.

Джерела додали, очікується, що ціни на російську малосірчисту нафту, можуть перевищити цінову стелю через різкий стрибок світових цін на нафту через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток. До цього Sokol і ESPO Blend останні тижні продавалися за ціною близько 60 доларів за барель.

Минулого місяця видання писало, що деякі нафтопереробні заводи, здебільшого приватні оператори, проводили платежі в дирхамах за російську нафту через кредитора Axis Bank. Невідомо чи припинив кредитор розрахунки з операцій з російською нафтою, проданою вище за граничну ціну.

Через проблеми з розрахунками за російську нафту продавці можуть схилитися до прийняття платежів у рупіях.

“Ми не припиняли і не скорочували закупівлі російської нафти після рішення Bank of Baroda… Ми розглянемо можливість використання рупій для оплати нафти, закупленої вище за граничну ціну”, — сказало інше джерело.

Зазначимо, що Індія не визнала встановлену Заходом граничну ціну на російську нафту. До російського вторгнення в Україну Індія рідко купувала нафту в Росії через вищі транспортні витрати, але після лютого 2022 року індійські нафтопереробні заводи різко збільшили закупівлю зі знижками.