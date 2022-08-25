Про це повідомило CNN.
Ймовірними факторами інфляції є пандемія та “корпоративна поведінка”. Водночас російський напад на Україну спровокував підвищення цін на продовольство та паливо. У світі зіткнулися з проблемами через глобальні ланцюги постачання.
“Інфляція – це як військовий податок. Ми платимо це євро, а українці – людськими життями. Порівняно з цим, ми платимо низьку ціну”, – сказала прем’єр-міністерка.
Вона наголосила, що увага спільноти зосереджена на бойових діях. Хоча в Україні триває гібридна та інформаційна війна.
“Гібридна війна, яку Росія нав’язує нам, має на меті створити нестабільність у наших суспільствах”, — заявила Кая Каллас.
Тиск на європейські країни відбувається через ціни на енергоносії, а інфляція – через високі ціни на енергоносії, якими маніпулює Росія. Вона наголосила, що коли війна закінчиться, то “закінчаться й інші турботи”.
- В Естонії закликали запровадити проти Росії повне ембарго на енергоносії. У МЗС Естонії вважають, що семи пакетів санкцій було недостатньо для ефективного тиску на РФ.
- Члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону