Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що вищі ціни слід позиціювати як "податок на війну". Вона зазначила, що поки у них інфляція, українці через російське вторгнення платять людським життям.

Про це повідомило CNN.

Ймовірними факторами інфляції є пандемія та “корпоративна поведінка”. Водночас російський напад на Україну спровокував підвищення цін на продовольство та паливо. У світі зіткнулися з проблемами через глобальні ланцюги постачання.

“Інфляція – це як військовий податок. Ми платимо це євро, а українці – людськими життями. Порівняно з цим, ми платимо низьку ціну”, – сказала прем’єр-міністерка.

Вона наголосила, що увага спільноти зосереджена на бойових діях. Хоча в Україні триває гібридна та інформаційна війна.

“Гібридна війна, яку Росія нав’язує нам, має на меті створити нестабільність у наших суспільствах”, — заявила Кая Каллас.

Тиск на європейські країни відбувається через ціни на енергоносії, а інфляція – через високі ціни на енергоносії, якими маніпулює Росія. Вона наголосила, що коли війна закінчиться, то “закінчаться й інші турботи”.