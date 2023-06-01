Джерело: Ганна Маляр в ефірі “24 каналу”.

Як відомо, вчора, 31 травня, російські війська підірвали дорогу на перетині кордонів України, Білорусі та РФ, Зокрема контрольно-пропускний пункт (КПП) “Три сестри”. Окупанти пояснили свої дії побоюваннями щодо ймовірних атак з боку України.

“Усе це вкладається в межі російських інформаційно-психологічних операцій”, – наголосила Маляр.

Також вона додала, що, зважаючи на поведінку російського народу упродовж не одного століття можна стверджувати, що вони – “справжні майстри приховувати одні дії іншими та знаходити безліч приводів для виправдовування своїх вчинків”